Um wie viel Uhr wird die lang erwartete zweite Staffel von „Bridgerton“ uraufgeführt?

Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Die Premiere der lang erwarteten zweiten Staffel von Bridgerton, der erfolgreichen Netflix-Serie, kommt endlich. Das Publikum wird erneut von den großen Bühnen und Kostümen der Regentschaftsjahre in Großbritannien fasziniert sein, aber anstelle der Liebe zwischen Daphne (Phoebe Dynevor) und dem Herzog von Hastings (Regé-Jean Page, der in den neuen Kapiteln nicht zurückkehrt) wird diesmal die dramatische Spannung sein in einem Liebesdreieck gesetzt.

Ab Freitag, dem 25. März , wird diese bemerkenswerte Serie - das erste Ergebnis eines langfristigen Handelsabkommens zwischen der Plattform und Shonda Rhimes, Schöpferin von Greys Anatomy, Scandal and Inventing Anna, die Enthüllungen von Viscount Anthony (Jonathan Bailey) präsentieren. wer ist bereit, ruhig zu werden, zu reifen und eine Frau zu finden, obwohl seine Gefühle ihn nicht begleiten. Er beginnt mit seiner Familie um Edwina (Charithra Chandran), einen Neuling aus Indien, zu werben, und ohne es zu merken, wird er sich in die Schwester der jungen Frau, Kate (Simone Ashley), verlieben, die anscheinend alles konzentriert, was er hasst, und ihn mit ähnlichem Misstrauen ansieht.

Diese zweite Staffel von Chris Van Dusen wird für die drei Protagonisten voller unangenehmer, komischer und weniger komischer Momente sein. Um wie viel Uhr können Sie sie leben, je nachdem, wo Sie sich in Lateinamerika befinden?

México: 2:00 Uhr

Perú: 3:00 Uhr

Kolumbien: 3:00 Uhr

Ecuador: 3:00 Uhr

Bolivien: 4:00 Uhr

Die zweite Staffel konzentriert sich auf eine Dreiecksbeziehung. (Netflix)

Venezuela: 4:00 Uhr

Paraguay: 4:00 Uhr

Puerto Rico: 4:00 Uhr

Chile: 5:00 Uhr

Argentinien: 5:00 Uhr

Uruguay: 5:00 Uhr

Das Publikum wird erneut von den großen Bühnen und Kostümen der Regentschaftsjahre in Großbritannien fasziniert sein. (Netflix)

Der Hintergrund dieser Ende 2020 veröffentlichten Geschichte ist das Leben der Familie Bridgerton, die aus Lady Violet (Ruth Gemmell), Viscountess und Witwe von Bridgerton, und ihren acht Kindern besteht: den Jungen Anthony, Benedict (Luke Thompson), Colin (Luke Newton) und Gregory (Will Tilston) und die Frauen Daphne, Eloise (Claudia Jessie), Francesca (Ruby Stokes) und Hyacinth (Florence Hunt). Sie führen das Publikum durch die Tanzsäle von Mayfair, dem exklusiven Londoner Viertel, und die Paläste der Park Lane mit ihren sozialen Formalismen und Machtspielen.

Die zweite Staffel befasst sich auch mit dem Hin und Her der Featheringtons, die den neuen Erben der Familie willkommen heißen müssen, und der Geschichte von Penelope (Nicola Coughlan), einer der interessantesten Charaktere der Serie, die die Informationen derer in ihrer Nähe aufbewahrt, um in einer Zeitung als veröffentlicht zu werden Klatsch.

