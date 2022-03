Tunesische Zentralbank vereitelt Cyberangriff

Tunesien, 24 Mrz Das Computersicherheitsgerät der tunesischen Zentralbank (BCT) hat am Mittwoch einen Cyberangriff vereitelt, berichtete die National Information Security Agency (ANSI). Die Agentur gab an, dass der Angriff dank „koordinierter Bemühungen“ von ANSI mit Mühe abgewehrt wurde. Das BCT gab an, bei bestimmten Aktivitäten, einschließlich seiner Website, einige Störungen erlitten zu haben, obwohl es den Ursprung dieses Angriffs nicht bekannt gab. Die tunesische Zentralbank versicherte auch, dass alle Daten in ihrem System „vollständig und intakt“ seien, und bestand auf der Kontinuität ihrer Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem nationalen und internationalen Bankensystem. CHEF nrm/pddp