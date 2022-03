„Sie sind tollwütig“: Fernández Noroña antwortete auf Claudio X. Gonzáez

Gerardo Fernández Noroña, der umstrittene Bundesabgeordnete der Labour Party (PT), antwortete auf einen Tweet gegen die vierte Transformation dass er Claudio X. Gonzálex Guajardo, Gründer der Organisation Yes for Mexico, veröffentlichte.

In seinem offiziellen Bericht argumentierte die Petista, dass der Oppositionssektor aufgrund der Art und Weise, wie die Bewegung in der mexikanischen Gesellschaft gegründet wurde, „tollwütig“ sei, was aus seiner Sicht eine Revolution ohne Gewalt darstellt.

„Wenn Sie es erkennen, sind Sie deshalb so wütend gegen unsere Bewegung, gegen diese gewaltfreie Revolution im vierten Quartal. Abur @ClaudioXGG „, schrieb er diesen Donnerstag, den 24. März.

Die Petista antwortete auf einen von Claudio X. ' s Tweets (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

Und es ist so, dass der mexikanische Geschäftsmann täglich Zitate aus Meinungskolumnen oder Aussagen von Charakteren teilt, die sich gegen Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gestellt haben. Bei dieser Gelegenheit teilte er die des Akademikers Macario Schettino mit.

In dem Text, auf den sich Gonzáez Guajardo bezog, schrieb der Kolumnist in seinem Segment für El Financier auch seine Perspektive auf die derzeitige Bundesverwaltung und versicherte, dass das Land aufgrund der Entscheidungen, die der mexikanische Präsident in Energiefragen getroffen hat, eine vielversprechende Zukunft erwartet oder Politik, die er als Auftakt zu sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krisen bezeichnete und den aktuellen Sechsjahreszeitraum beendete.

Claudio X. González und Gustavo Hoyos gründeten Yes for Mexico, eine Organisation gegen die AMLO-Regierung (Foto: Cuartoscuro)

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass der Politiker des 4T auf eine Nachricht des Geschäftsmannes reagiert hat, seit Monaten hat er dies auch getan, um klarzustellen, dass es 2024 eine „Fortsetzung des Transformationsprojekts“ im Bundesvorstand geben wird.

„Wir werden sie wieder gewinnen“, waren die Worte, die die Reaktion dieses Tages am meisten prägten, als der Gesetzgeber erneut betonte, was stört der größte Widerstand ist, dass die vierte Transformation eine „Revolution ohne Gewalt“ ist.

Gerardo Fernández Noroña war ein ständiger Kritiker der Aktionen von Claudio X. González (Foto: Abgeordnetenkammer)

Die Position der Petista war darauf zurückzuführen, dass X. Gonzáez im September 2021 schrieb, dass Mexiko verschiedene Konflikte durchläuft, die „uns schwer betreffen“. Der Geschäftsmann versicherte jedoch, dass eine solche Situation nicht von Dauer sein wird, da die Bürger einen Weg zu einer anderen Regierung als finden werden die der Nationalen Erneuerungsbewegung (Morena).

Er vertraute sogar darauf, dass bis 2024 eine „Ära nach dem 4. Quartal“ beginnen werde. Er bat jedoch um die Unterstützung aller Menschen, um ihren Teil zu „spielen“ und die lang erwartete Aufgabe zu erfüllen, das heißt, dass die Opposition zum Präsidentschaftsvorsitz zurückkehrt.

„Mexiko kann mehr als Morena und der 4. Was wir erleben, trifft uns schwer, aber es wird uns nicht beenden. Mexiko wird in der Post-4t-Ära - von der ich glaube, dass sie '24 beginnen wird - den Weg zu einem siegreichen Mexiko für alle finden. Wir sind alle berufen, unseren Teil dazu beizutragen „, schrieb er in seinen sozialen Netzwerken.

Und es ist erwähnenswert, dass die Gruppe Yes for Mexico als ein Block charakterisiert wurde, der sich allen Maßnahmen der Bundesverwaltung unter der Leitung von Präsident Andrés Manuel López Obrador widersetzt, die „Messias“ genannt wurden in mehreren, weshalb sie darauf bestanden haben, dass der Widerruf des Mandats nur eine Übung ist, um „das Ego“ von Tabasqueño zu befriedigen.

LESEN SIE WEITER: