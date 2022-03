Sie kritisieren Claudia López dafür, dass sie einer Mutter, die Schulwege behauptete, erzählt hat, dass sie „ohne es zu wissen“ gesprochen habe

Ein neuer Fehlstart der Bürgermeisterin von Bogotá, Claudia López, hat sie in eine Kontroverse in sozialen Netzwerken verwickelt, weil sie einer Gruppe von Eltern antwortete, die sie zurechtgewiesen haben, weil sie mehreren öffentlichen Schulen der Hauptstadt keine Schulwege zur Verfügung gestellt hatte.

Die Ereignisse ereigneten sich am vergangenen Freitag, dem 18. März, aber nur bis zu dieser Woche wurden sie in sozialen Netzwerken viral, nachdem die Stadträtin von Bogotá, Lucia Bastidas, Mitglied der Grünen Allianz, derselben Partei des Präsidenten, das Video veröffentlicht hatte.

„Bürgermeister, sie haben uns keine Antwort gegeben, wir wollen eine Antwort, in (der Schule) haben sie uns nichts gesagt, welche Lösung geben sie uns?“ , bemerkte die Teilnehmer der Schüler der Rafael Bernal Jiménez Schule, die sich im 30. Rennen mit der 75. Straße befand.

Auf diese Vorwürfe reagierte Claudia López vehement und versicherte einer der Mütter, die sie beschimpften, „ohne es zu wissen“, unter Verwendung ihrer vertrauten Begriffe.

Augenblicke später stieg der Herrscher auf das Fahrrad, auf dem sie fuhr, und verließ den Ort, ohne auf die Anfragen der betreffenden Bürger zu antworten. „Er ist gegangen und es ist nichts passiert“, sagte einer der Bürger.

Die Bilder fielen in der öffentlichen Meinung überhaupt nicht gut und mehrere Internetnutzer, angeführt von Lucia Bastidas selbst, sendeten scharfe Kritik an dem Bürgermeister. „Dieselben Eltern der Rafael Bernal Jiménez-Schule haben Claudia López mit Unregelmäßigkeiten im Dienst von Strecken konfrontiert, die ihre Kinder noch nicht haben, und kehrten ihnen den Rücken zu. Auch das Bildungsministerium antwortet nicht. Worauf warten sie?“ , befragte den Lobbyisten.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Proteste einiger Eltern von Bogotá auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass mehrere Bildungseinrichtungen in der Stadt über knappe Transportmittel für Kinder verfügen, insbesondere für diejenigen, die in den ländlichen Gebieten von Ciudad Bolivar leben, wo Erwachsene verzweifelt sind, die nicht wissen, wie sie nehmen und Kinder in die Schule bringen, da sie nicht über das Geld verfügen, um einen separaten Dienst zu bezahlen.

Angesichts ständiger Beschwerden hat das Bildungsministerium jedoch darauf bestanden, dass das Problem gelöst wird. Tatsächlich hat Sekretärin Edna Bonilla wiederholt angekündigt, dass der Distrikt daran arbeitet, diese Probleme zu lösen, und dass der Notfallplan normal verläuft.

Die Reaktion von Bürgermeisterin Claudia López wurde auch vom Uribismus kritisiert. Zum Beispiel ging Stadtrat Andrés Forero vom Demokratischen Zentrum auf die Flucht gegen den Präsidenten und befragte sie, weil sie kein Einfühlungsvermögen hatte. „Er spricht ohne es zu wissen, ich bin getaucht.“ Das ist Claudia López's unglückliche Antwort auf Eltern, die sie um eine Lösung für das Problem bitten, unter dem sie mit den Schulwegen leiden. Welche Arroganz und mangelndes Einfühlungsvermögen des Bürgermeisters!“ , sagte der Lobbyist des Uribisten.

Vor einigen Wochen erklärte der Mobilitätsminister Felipe Ramírez in einem Video in sozialen Netzwerken die neuen Maßnahmen der Regierung von López zur Verbesserung der Mobilität von Säuglingen auf dem Norte Highway, die auch mit langen Stunden in Trancones konfrontiert sind, um zum Studium zu gelangen.

