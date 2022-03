Sánchez wird die NATO und die EU auffordern, ihre Einheit als Reaktion auf Putin zu stärken

Madrid, 24 Mrz Der Regierungschef Pedro Sánchez wird diesen Donnerstag nach Brüssel reisen, um an den Gipfeltreffen der NATO und der Europäischen Union teilzunehmen, an denen US-Präsident Joe Biden teilnehmen, wo er fordern wird, dass beide ihre Einheit als beste Antwort auf Wladimir Putin stärken. Der europäische Gipfel war schon seit einiger Zeit geplant, aber angesichts des Krieges in der Ukraine wurde am selben Tag ein außerordentliches Treffen der Atlantischen Allianz einberufen. Biden wird daran teilnehmen, dann an einem G7-Treffen teilnehmen und später zu Beginn des Gemeinschaftsgipfels anwesend sein. All dies mit dem Ziel, vor Putin Einigkeit zu demonstrieren, eine Einheit, die die spanische Regierung betont, muss noch stärker aus den in Brüssel geplanten Treffen hervorgehen. In der ersten wird die NATO (in der der ukrainische Präsident Volodymir Zelensky per Videokonferenz sprechen wird) Sanchez laut Regierungsquellen konkrete Vorschläge unterbreiten und Spaniens „unerschütterliches“ Engagement für die Allianz ratifizieren. Zumal Madrid Ende Juni den nächsten ordentlichen NATO-Gipfel ausrichten wird, auf dem ein neues strategisches Konzept der Organisation genehmigt wird. Es wird nicht erwartet, dass es ein Treffen zwischen Sánchez und Biden geben wird, abgesehen von der Tatsache, dass sie in dem Treffen und der besonderen Rolle des Regierungschefs bei der Ausrichtung des bevorstehenden Gipfels zusammenfallen werden. In seiner Rede wird der Präsident der Regierung seine Bereitschaft bekräftigen, die Debatte in der spanischen Gesellschaft und mit den verschiedenen politischen Kräften zu eröffnen, um die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Es ist beabsichtigt, schrittweise auf 2% des BIP der Verteidigungsausgaben hinzuarbeiten, wie auf dem NATO-Gipfel in Wales vorgeschlagen, obwohl die Regierung vorerst voraussichtlich bis 2024 1,22 oder 1,24 erreichen wird. Wie er auf dem Gipfel von Madrid vorschlagen will, wird Sánchez auf die Notwendigkeit aufmerksam machen, nicht nur die Ostflanke angesichts der Bedrohung durch Russland, sondern auch die Südflanke der NATO zu stärken, insbesondere um auf die Sahelzone zu achten und wo die russische Präsenz wächst. Der Appell zur Stärkung der Einheit wird auch in Sanchez' Rede auf dem anschließenden Gipfel der Europäischen Union enthalten sein, der an seinem ersten Tag hauptsächlich der Analyse verschiedener Aspekte des Krieges in der Ukraine gewidmet sein wird. Erst am nächsten Tag, Freitag, werden sich die europäischen Staats- und Regierungschefs mit dem Hauptthema des Rates befassen, der Annahme von Maßnahmen zur Eindämmung der Energiekosten. Zu dieser Debatte sagen Regierungsquellen, dass Sánchez davon überzeugt sein wird, dass es eine Vereinbarung geben wird, die es ermöglichen wird, die hohen Strompreise zu lösen und seine Vorschläge dafür zu verteidigen, ohne jedoch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, ein Veto gegen die Entscheidungen des Gipfels einzulegen.