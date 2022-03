Sanchez fordert China auf, eine „konstruktive“ Rolle im ukrainischen Krieg zu spielen

Brüssel, 24 Mrz Der Präsident der spanischen Regierung, Pedro Sánchez, forderte China an diesem Donnerstag auf, eine „konstruktive“ Rolle bei der Lösung des ukrainischen Krieges zu spielen, der einen Monat seit der russischen Invasion markiert ist. Sanchez appellierte an China in Erklärungen bei seiner Ankunft auf dem außerordentlichen NATO-Gipfel, der die Reaktion analysiert, die die Verbündeten weiterhin auf die russische Invasion der Ukraine geben müssen. Chinas Haltung gegenüber dem Konflikt ist eines der Themen, die alliierte Führer, darunter US-Präsident Joe Biden, auf dem Gipfel diskutieren werden. Angesichts dessen versicherte der Chef der spanischen Exekutive, dass Spanien verteidigen werde, wenn dieses Land eine konstruktive Haltung einnimmt, um eine Lösung zu suchen. Sánchez übertrug Spaniens Solidarität mit der Ukraine einen Monat nach Beginn des „illegalen, ungerechten und völlig ungerechtfertigten Krieges von Wladimir Putin“. Auf dem Gipfel am Donnerstag wurde angekündigt, dass er dazu beitragen wird, die Reaktion auf den Krieg zu stärken, und führte in diesem Zusammenhang eine Reihe von Aspekten auf, die er für wichtig hält. Die erste davon ist die Forderung, dass Putin die Invasion stoppt, seine Truppen aus der Ukraine abzieht und an die international anerkannten Grenzen der Russischen Föderation zurückkehrt. „Leider passiert dies nicht und das bedeutet Todesfälle, Bombenanschläge, Verletzungen und die Tatsache, dass es in der Ukraine mehr als 3,5 Millionen Flüchtlinge und mehr als 2 Millionen Vertriebene gibt“, fügte er hinzu. Nachdem er auf der Notwendigkeit bestanden hatte, weiterhin in Solidarität mit der Ukraine, sowohl der NATO als auch der EU sowie den verschiedenen Staaten zu stehen, befürwortete er die Analyse, wie die Abschreckungskapazitäten erhöht und finanziert werden können. Er fügte hinzu, wie Hilfe für Länder vorbereitet werden kann, die Flüchtlingsströme erhalten und institutionelle Strukturen stark geschwächt haben, wie Moldawien, das mit einer Bevölkerung von 2,6 Millionen Einwohnern etwa 360.000 ukrainische Bürger aufnimmt. Sánchez erinnerte daran, dass Spanien Moldawien bereits hilft, indem es einige der Flüchtlinge aufnimmt, die ursprünglich dorthin gezogen sind.