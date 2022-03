„Recht und Vernunft sind auf ihrer Seite“: Fox trat zur Verteidigung des INE heraus und unterstützte Lorenzo Córdova

Der ehemalige mexikanische Präsident Vicente Fox Quesada sprach über die Zusammenstöße zwischen Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mit dem Nationalen Wahlinstitut (INE) im Hinblick auf das Verfahren zum Widerruf des Mandats, das am 10. April stattfinden wird. Auf diese Weise nutzte der 79-jährige Politiker seinen offiziellen Twitter-Account, um die Wahlbehörde zu verteidigen, die die Bürgerkonsultation organisiert, und um seinen präsidierenden Berater Lorenzo Córdova Vianello zu unterstützen.

„Lasst uns alle das INE verteidigen. Recht und Vernunft sind auf deiner Seite! Der Betrüger und Vergewaltiger, den wir alle kennen, wer er ist: López mit all seinen Texten „, schrieb der ehemalige Präsident. Sein Kommentar wurde von einem Clip eines Gesprächs begleitet, das Córdova Vianello mit dem Journalisten J. Joaquín López Dóriga geführt hatte, in dem er alle Schauspieler, die den Mandatswiderruf trotz des Wahlverbots gefördert haben, als „betrügt“ bezeichnete. „Wenn die Fallen weitergehen, wird das einzige, was provoziert wird, dass die Bürger von den Umfragen ferngehalten werden“, sagte der Präsident.

Vicente Fox Quesada rief zur Unterstützung des INE auf (Foto: Twitter/ @VicenteFozQue)

Trotz der Tatsache, dass vom 4. Februar bis zum Tag der Bürgerkonsultation eine Wahlschließungszeit festgelegt wurde, sind verschiedene Staatsoberhäupter und Mitglieder von Movimiento Regeneración Nacional (Morena), einer politischen Fraktion, die 2011 von Tabasqueño gegründet wurde, im Visier des INE, weil sie oder führte Regierungspropaganda zur Ausübung demokratischer Partizipation durch, da sie Aktionen und Errungenschaften von López Obrador über soziale Netzwerke oder bei öffentlichen Veranstaltungen verbreitet haben.

„(Cheater) sind all jene öffentlichen Akteure, die gesetzliche Verbote haben und gegen das Gesetz verstoßen. Sie sind alle diejenigen, die Regeln aufstellen und heute mögen sie sie nicht und machen sich über sie lustig. Es sind all diejenigen, die kein demokratisches Engagement haben, die immer wieder Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, die vom Wahlgericht ratifiziert wurden und das demokratische Gefüge angreifen „, sagte Lorenzo Córdova.

Vicente Fox Quesada schlug nach der Einweihung von AIFA bei AMLO vor (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

In diesem Zusammenhang gewährte dieselbe INE-Kommission am Nachmittag des 23. März López Obrador sowie dem Generalkoordinator für soziale Kommunikation und dem Sprecher des Präsidenten, Jesús Ramírez Cuevas, einen Zeitraum von drei Stunden, um „die Maßnahmen, Verfahren und Schritte durchzuführen, die erforderlich sind, um löschen Sie die Audiodateien, audiovisuellen und stenografischen Versionen der Konferenz „, die am vergangenen Montag, dem 21. März, auf der Felipe Ángeles International Airport (AIFA) während seiner Einweihung, eine Situation, die von Fox als „vorbildliche Strafe“ beschrieben wurde.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Beschwerdekommission darauf hingewiesen hat, dass das kürzlich vom Kongress der Union verabschiedete Dekret zur Neuinterpretation des Konzepts der Regierungspropaganda im aktuellen Prozess des Widerrufs des Mandats nicht anwendbar ist, da es nur für Wahlprozesse in Kraft treten wird, die habe nicht angefangen.

Fox Quesada nutzte seinen offiziellen Twitter-Account auch, um eine Nachricht an die Regierungschefin von Mexiko-Stadt (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, zu senden, die im Visier des INE war, Beiträge zur Unterstützung von AMLO in sozialen Medien zu veröffentlichen. „Sheinbaum, du bist ein eingefleischter Serienvergewaltiger. Halten Sie sich an das Gesetz, das Ihre Kumpanen genehmigt haben „, schrieb der ehemalige Präsident, nachdem der lokale Präsident darauf hingewiesen hatte, dass das Institut unter dem Vorsitz von Córdova Vianello ein „Personal Branding“ seitens des INE und der Opposition, die Beschwerden dagegen eingereicht hat, trägt.

