Profil der vierten Etappe der Vuelta a Catalunya 2022, Schlüsseltag für Nairo und Higuita

Die vierte Etappe des spanischen Wettbewerbs wird der wichtigste Tag sein, um eine Position in der Gesamtwertung zu erreichen und die direkten Konkurrenten so weit wie möglich zu distanzieren. Das müssen die beiden Kolumbianer tun, wenn sie am kommenden Sonntag, dem Tag, an dem das Rennen endet, den Renntitel gewinnen wollen.

Für diesen Tag wird erwartet, dass es eine große Schlacht im Berg geben wird. Daher ist es wichtig, die geselligen und so viele Männer wie möglich an der Spitze zu haben, um das Los zu kontrollieren, um einerseits den Rivalen Ordnung zu bringen und andererseits so viel Energie wie möglich für das Ende zu sparen.

Nairo hatte am Vortag eine gute Leistung und erreichte den dritten Platz der Etappe direkt hinter Ben O' Connor von Ag2R Citröen, der den Bruchteil gewann, und dem Spanier Juan Ayuso vom Team Emirates der VAE.

Dies würde darauf hindeuten, dass der Boyacense für diesen Tag in einem hervorragenden Zustand ist und laut Statistiken einiger Twitter-Accounts, die Vorhersagen über Radwettbewerbe erstellen, einer der Favoriten ist.

Zu den Statistiken gehören Esteban Chaves von EF Education EasyPost und Sergio Higuita von Bora Hansgrohe, die am Ende des Tages ebenfalls überraschen konnten, da sie auch unter guten Bedingungen am Berg zu sehen waren.

Vor allem der nationale Straßenmeister Sergio Higuita, denn am vergangenen Tag trat er zur gleichen Zeit wie Nairo Quintana auf dem 4. Platz an und besiegte andere Rivalen, um den gleichen Platz in der Gesamtwertung zu erreichen.

Für diesen Tag wird das Gelände überhaupt nicht einfach sein, Läufer müssen sehr auf alle Bewegungen ihrer Rivalen achten, aber darüber hinaus müssen sie bei Abfahrten vorsichtig sein, die ziemlich kompliziert werden.

Die Route führt von La Seu d'Urgell und Boí Taüll über 166,7 km Strecke, wo das Peloton drei erstklassige Bergpässe und zwei Zwischensprints überwinden muss, die über das gesamte Profil des katalanischen Wettbewerbs verteilt sind.

Die Kolumbianer starten als Favoriten in der vierten Etappe der Vuelta a Catalunya 2022. Bild aus ProCyclingStats

Das Ende würde zu einer kleinen Gruppe von Läufern gehören, obwohl es vorkommen kann, dass das Ziel einem Läufer zugute kommt, wenn er alleine ankommt. Es wird keine explosive Schließung sein, sodass ein Sprint zwischen Kletterern ausgeschlossen werden könnte.

Weitere Favoriten für diesen gebirgigen Tag wären Richard Carapaz von Ineos Grenadiers, Joao Almeida vom UEA Team Emirates und Iván Ramiro Sosa vom Movistar-Team, der im Rennen war und seinem Anführer Alejandro Valverde half, der auch ein optionaler Gewinner dieser Königsetappe sein könnte.

Zweifellos werden die Kolumbianer an diesem Donnerstag kämpfen, sodass die Übertragung der Bühne über das RCN-Fernsehen, den einzigen Sender, der zur Präsentation der spanischen Runde berechtigt ist, nicht zu übersehen sein wird.

In der Zwischenzeit werden auch die folgenden Tage eine hohe Komplexität aufweisen, da das Gelände alles bietet und zu wissen, wie Sie diese Strecken passieren, um bei Ihrer Ankunft in Barcelona zu den Besten des Rennens zu gehören, ist der hohe Preis, der berechnet wird, wenn Sie gewinnen oder heute vorne sind.

