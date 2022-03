Peru präsentiert 3,7 Tonnen Drogen, die in anderthalb Monaten beschlagnahmt wurden

Lima, 23 Mrz Die peruanischen Behörden haben an diesem Mittwoch 3,7 Tonnen Drogen vorgestellt, die seit dem 8. Februar bei verschiedenen Operationen beschlagnahmt wurden, und bekräftigten, dass sie den Kampf gegen den Drogenhandel mit „großer Verantwortung“ übernehmen. „Die Regierung nimmt den Kampf gegen den Drogenhandel mit großer Verantwortung auf“, sagte Präsident Pedro Castillo während der Präsentation der Droge im Hauptquartier der Anti-Drogen-Direktion (Dirandro) der peruanischen Nationalpolizei (PNP) in Lima. Der Präsident fügte hinzu, dass die Beschlagnahme der mehr als drei Tonnen Drogen „die Maßnahmen“ des Innenministeriums anerkennt und die Regierung verpflichtet, die Arbeit des PNP zu verbessern. „Lassen Sie uns, genau wie wir den Kampf gegen Drogen und den Drogenhandel übernehmen, eine einzige Kraft zur Bekämpfung der Kriminalität bilden. Lasst uns weiter für das Wohl des Landes arbeiten „, sagte er. In diesem Zusammenhang argumentierte Castillo, dass andere Maßnahmen gegen den Drogenhandel verstärkt werden sollten, wie die Zerstörung von Kokablatt-Mazerationspools, dem Rohstoff von Kokain und geheimen Landebahnen im Amazonasgebiet. Der Präsident nahm an der Drogenpräsentation teil, begleitet von den Innenministern Alfonso Chávarry, Verteidigung, José Luis Gavidia und Entwicklung und soziale Eingliederung, Dina Boluarte. Der Chef von Dirandro, Deny Rodríguez, sagte seinerseits, dass die PNP in diesem Jahr bisher insgesamt 11,1 Tonnen Drogen beschlagnahmt habe, „nach der Politik des peruanischen Staates“. Zu den jüngsten Beschlagnahmungen gehören Caches, die in Regionen wie den Regenwäldern von Amazonas und Loreto, den südlichen von Cuzco und Tacna und dem Kraftwerk Huánuco beschlagnahmt wurden. Der Chef von Dirandro fügte hinzu, dass die Polizei auch nachrichtendienstliche Techniken einsetzt, um Geldwäsche zu bekämpfen und das Eigentum von Drogenhändlern zu beschlagnahmen sowie Familienorganisationen und Clans abzubauen, die sich dem kleinen Drogenhandel widmen.