Peru gegen Uruguay: Der Wiederverkauf der Tickets steigt vor dem Playoff-Spiel auf 1.200 USD

Montevideo wurde von einer echten weiß-roten Flut von mehr als dreitausend Fans heimgesucht, die alles getan haben, um das Peruanische Nationalmannschaft im bedeutsamen Spiel gegen Uruguay, heute im Centenario stadion.

Es gibt jedoch viele, die mit ein paar Dollar in der Tasche zum Abenteuer gereist sind, aber ohne den lang ersehnten Eingang, der es ihnen ermöglicht, auf den Tribünen des Stadions zu stehen heute ab 18.30 Uhr ( Peruanische Zeit) wird im Spiel um das 17. Qualifikationsspiel Katar ausgetragen.

Der Ticketpreis für die Bicolor-Fans betrug 300 US-Dollar, aber in der Erwartung der Peruaner, eines zu erhalten, nutzen Wiederverkäufer den Moment, um Tickets von 600 bis 1200 US-Dollar anzubieten, was es vielen unmöglich macht, zu bezahlen.

Dies ist der Fall des legendären israelischen Fans, der nach Montevideo reiste, nachdem er einige Dinge verkauft und einen Kredit aufgenommen hatte. In der uruguayischen Stadt verkauft er Masken, um seine Ausgaben im Ausland zu bezahlen und sein Hotel zu bezahlen.

Er wartet jedoch darauf, dass ihm jemand ein Ticket „spendet“, damit er die peruanische Nationalmannschaft von den Centennial-Ständen aus anfeuern kann, sonst bleibt er mit vielen anderen Fans draußen, die auch die Bicolor-Party veranstalten werden.

ER HAT DIE HOCHZEIT ABGESAGT UND SIE HABEN SIE BEENDET

Dieses Duell hinterlässt auch Geschichten von Fans, die bereit sind, sich selbst dem Unvorstellbaren zu stellen, um ein Spiel der „jedermanns Mannschaft“ zu verpassen, und das ist der Fall von ein junger Fan, der seine Hochzeit abgesagt und den Verlobungsring verkauft hat, den er seiner Freundin zum Kauf geben wollte ihre Tickets und ihr Ticket nach Peru - Uruguay.

„Das Ticket für das Spiel kostet 300 Dollar plus das Hotel und das Ticket. Nächsten Monat wollte ich heiraten, ich hatte den Ring bereits gekauft und meine Freundin fand es heraus „, sagte der Fan gegenüber den Fernsehkameras von América.

„Ich habe meiner Freundin gesagt, dass es besser ist, die Hochzeit zu verschieben, dass ich einen Job in der Mine habe und heute (gestern) hat sie herausgefunden, dass ich in Uruguay bin“, verriet der junge Fan, der die Wut seines Partners ertragen musste.

„Es ist über mich und das Schlimmste ist, dass ich ihm die Wahrheit sagen musste. Ich habe die Hochzeit verschoben, weil ich den Ring verkaufen musste. Die Hochzeit kann verschoben werden, aber das Spiel gegen Uruguay kann nicht „, begründete er, dass seine Freundin ihn von allen seinen sozialen Netzwerken blockiert hat und nichts über ihn wissen möchte.

Ein anderer Anhänger der Führer von Ricardo Gareca beschloss, nicht zur Arbeit zu gehen, seinen Koffer zu schnappen und in die Hauptstadt Charrua zu gehen. „Tut mir leid, Boss, ich gehe zum Spiel“, sagte er im nationalen Fernsehen.

Aber es gibt einige, die seit Montag eine Reise unternommen haben. Sie fuhren mit dem Bus von Lima nach Puno, von dort kamen sie in Bolivien an und kamen nach stundenlangen Überfahrten in Paraguay an, wo sie sich ein paar Stunden ausruhten und wieder einen Transport nach Buenos Aires nahmen. Ohne Zeitverschwendung nahmen sie eine Einheit, die sie nach Colonia bringen würde.

Hier schaffen sie es, eine Fähre zu nehmen und schließlich Montevideo zu erreichen.

LESEN SIE WEITER