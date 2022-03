Nordkorea startet neues Projektil in das japanische Meer

Seoul, 24 Mrz Nordkorea hat heute ein „nicht identifiziertes Projektil“ in das Japanische Meer (in den beiden Koreas Ostsee genannt) gestartet, wie die südkoreanischen Joint Chiefs of Staff (JCS) berichteten. In der kurzen Erklärung des JCS an Journalisten wird lediglich erklärt, dass „Nordkorea ein nicht identifiziertes Projektil in die Ostsee abgefeuert hat“, während die japanische Regierung berichtete, dass die Granate „eine ballistische Rakete zu sein scheint“. Das japanische Verteidigungsministerium hat erklärt, dass der Start um 14.20 Uhr Ortszeit (5.20 GMT) stattfand und dass die Granate bereits außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans (AWZ) ins Wasser gefallen wäre. Mit diesem Test gibt es bereits 12, eine Rekordzahl. Die Tests dieses Typs wurden in diesem Jahr von Pjöngjang durchgeführt, das laut Washington und Seoul in seiner neuesten Testtechnologie eine neue Interkontinentalrakete (ICBM) namens Hwasong-17 testet, die möglicherweise eine größere Reichweite aufweist und zerstörerische Kraft. Diese neue Version kommt nur drei Tage, nachdem das Regime ein Mehrfachraketenwerfersystem getestet hat, mit dem mehrere Granaten in das Gelbe Meer (in beiden Koreas Westsee genannt) abgefeuert wurden, und eine Woche nach einem fehlgeschlagenen Start, der offenbar mit den Hwasong-17-Tests verbunden ist. Seit Februar testet die nordkoreanische Armee vom internationalen Flughafen Sunan in Pjöngjang eine Art Projektil - dessen Typologie sie nicht spezifiziert hat - und erklärt, dass sie Systeme zum Start eines neuen Aufklärungssatelliten testet. Der südkoreanische und US-Geheimdienst glaubt, dass Nordkorea bald einen vollständigen Test von Hwasong-17 durchführen wird, um es als „Weltraumstart“ zu tarnen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Das nordkoreanische Regime hat auf dem Einparteienkongress 2021 einen Fünfjahresplan für die Modernisierung der Waffen ausgearbeitet, der hinter der aktuellen Testlinie steht. Gleichzeitig hat es die Einladung der USA zum Dialog zu einer Zeit abgelehnt, in der das Land, das durch die Pandemie noch vollständig geschlossen ist, noch keinen einzigen seiner Bürger geimpft hat, was es sehr unmöglich macht, hochrangige persönliche diplomatische Treffen abzuhalten. CHEF asb/ahg/ig