Neuer Gouverneur der Bank of Korea hebt externe wirtschaftliche Risiken hervor

Seoul, 24 Mrz Der neue Gouverneur der Bank of Korea (BoK), Rhee Chang-yong, hob heute die Unsicherheit hervor, die externe Faktoren wie der ukrainische Krieg in Bezug auf die südkoreanische Wirtschaft hervorrufen, und sagte, er werde diese Situation bei der Gestaltung der Geldpolitik „ausgewogen“ analysieren Richtlinien. Rhee, der gestern vom Büro von Präsident Moon Jae-in nominiert wurde, um Lee Ju-yeol zu ersetzen, dessen Amtszeit am 31. März ausläuft, befindet sich derzeit in Washington, wo er als Direktor des asiatisch-pazifischen Ministeriums des Internationalen Währungsfonds (IWF) arbeitet, und schickte eine heute vom BoK veröffentlichte Botschaft. Vor seinem Amtsantritt muss Rhee nächste Woche Fragen eines Ausschusses der Nationalversammlung (Parlament) stellen, obwohl dies als reine Formalität angesehen wird, da die Entscheidung des Hauses nicht bindend ist. In der Erklärung sprach der Ökonom von „der wachsenden Möglichkeit, dass die Verbreitung von Omicron in China seine Wirtschaft zu einer Zeit verlangsamen könnte, in der die US-Notenbank die Normalisierung ihrer Geldpolitik beschleunigt“ und erwähnte, dass der Krieg in der Ukraine es „schwierig mache, ihre Auswirkungen auf andere vorherzusagen“ Volkswirtschaften. „Angesichts der zunehmenden externen Unsicherheit wächst die Befürchtung, dass die inländische Inflation und die wirtschaftlichen Risiken steigen könnten. Ich werde intensiv über die Umsetzung der Geldpolitik nachdenken, indem ich Wachstum, Inflation und Finanzstabilität ausgewogen analysiere.“ Rhee, der auch Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Seoul National University, Vizepräsident der South Korean Financial Services Commission (FSC) oder Forschungsleiter der Asian Development Bank (ADB) war, ist bekannt für sein Wissen in Wirtschaft oder Finanzmärkten. Seine Positionen zur Geldpolitik sind jedoch unbekannt, da er zu einer Zeit, in der die BoK einem zunehmenden Inflationsdruck ausgesetzt ist, nie bei einer Zentralbank tätig war. Im Februar, bevor die Invasion der Ukraine begann, erhöhte das Unternehmen seine Inflationsprognose für 2022 um einen Punkt und ein Zehntel auf 3,1 Prozent. Gleichzeitig erhöhte die BoK im Januar die Zinssätze zum dritten Mal in sechs Monaten um einen Viertelpunkt, um die Benchmark bei 1,25%, dem Niveau vor der Pandemie, zu belassen. CHEF asb/ahg/ics