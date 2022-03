Morena forderte in CDMX das INE auf, die „Belästigung“ von Claudia Sheinbaum zu beenden

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina en donde se presentó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La iniciativa fue expuesta por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el artista contemporánea Gabriel Orozco y la secretaria de Cultura federal Alejandra Fraustro. Se espera que la obra este finalizada para diciembre de 2023 y tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Tomás Pliego Calvo, Präsident der Nationalen Erneuerungsbewegung (Morena) in der Hauptstadt des Landes, forderte, dass die National Electoral Institute (INE) „Stopp Belästigung“, gegen den Regierungschef von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, aufgrund der verschiedenen Zusammenstöße, die sie aufgrund des Widerrufs der Mandatsberatung mit dem Körper hatte.

Der Vorsitzende der Kirschpartei in CDMX warf dem Wahlgremium vor, die Äußerung des Präsidenten der Hauptstadt einzuschränken, weil nach ihren Aussagen „ein Widerspruch in dem besteht, was sie anordnet“, weil sich die Definition des Umfangs des Konzepts der Regierungspropaganda geändert hat. mit dem sie Amtsträger ermächtigte, über die von Präsident Andrés Manuel López Obrador geförderte Volkskonsultation zu sprechen (AMLO).

„Das INE setzt sich dafür ein, den Prozess des Widerrufs des Mandats zu boykottieren. Es sei daran erinnert, dass das Referendum dank des Drucks der Zivilgesellschaft und des Präsidenten Andrés Manuel López Obrador stattfinden wird, weil sie es nicht wollten „, sagte Pliego Calvo.

Tomás Pliego Calvo startete sich gegen das INE zur Verteidigung des Regierungschefs der CDMX (Foto: CDMX)

Er wies auch darauf hin, dass die Maßnahmen des INE und des Electoral Institute of Mexico City (IECM) nicht unparteiisch seien, da sie versuchen, die demokratische Übung „zum Scheitern“ zu bringen. Tomás Pliego fügte jedoch hinzu, dass sie bei früheren Gelegenheiten die Nationale Aktionspartei (PAN) aufgefordert hätten, den Vorstandsvorsitzenden bei den Präsidentschaftswahlen 2006 mit ihren Stellen „López Obrador ist eine Gefahr für Mexiko“ anzugreifen, und ihren Aussagen zufolge „beschlossen, den Mund zu halten“.

„Das INE und das IECM verbreiten sich nicht, sie berichten nicht, sie rufen nicht an und erlauben es niemandem, dies zu tun, weil sie sich für das Scheitern des Referendums einsetzen. Das INE ist sehr schamlos „, sagte der Vorsitzende der Kirschpartei in CDMX.

Kürzlich forderte die Regierungschefin das INE erneut, dass sie im Rahmen der Vorsichtsmaßnahmen gegen sie für die Durchführung von Regierungspropaganda während des Zeitraums des Wahlverbots aufgrund des Widerrufs des Mandats gegen sie die Löschung von Posts aus ihren sozialen Netzwerken forderte.

Die Konsultation zum Widerruf des Mandats soll am 10. April stattfinden (Foto: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Über ihren offiziellen Twitter-Account erklärte die Präsidentin der Hauptstadt, dass sie sich an die ihr auferlegten Maßnahmen halten werde. Sie wies jedoch darauf hin, dass sie das Urteil, das sie für „teilweise und übertrieben“ hielt, erneut anfechten werde.

„Heute habe ich einen neuen Job von @INEMexico erhalten, der das Löschen von Social-Media-Posts erzwang, die sie für Propaganda halten. Ich lade weiter Netzwerke herunter, aber wir werden eine Herausforderung stellen, da wir sie als teilweise und übertrieben betrachten. Noch einmal „, schrieb Sheinbaum am Dienstag, den 22. März, in den sozialen Medien. Begleitet von seinen Aussagen teilte er eine Kopie des Schreibens mit, das ihm das Wahlgremium geschickt hatte, in dem zu lesen war, dass ihm vorgeworfen wurde, die zuvor erlassenen Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten zu haben.

Es ist erwähnenswert, dass die INE-Beschwerde- und Beschwerdekommission am 18. März neue Vorsichtsmaßnahmen für Verstöße gegen die Parameter der Regierungspropaganda und die missbräuchliche Förderung des Widerrufs des Mandats ergriffen hat.

Das INE befahl AMLO, seine Morgenkonferenz während der Einweihung der AIFA zu streichen (Foto: Präsidentschaft)

Während der Online-Sitzung erklärten die Wahlberater, dass trotz des „Dekrets“ weder die Fachkammer des Wahlgerichts der Federation Judiciary (TEPJF) noch der Oberste Gerichtshof der Nation (SCJN) noch nicht entschieden haben, ob die neuen Maßnahmen in der aktuellen Wahlprozess, sodass das Institut weiterhin in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen handelt.

Der Regierungschef war nicht der einzige, der eine Vorsichtsmaßnahme erhielt, da die INE-Kommission López Obrador befahl, die Pressekonferenz vom internationalen Flughafen Felipe Ángeles (AIFA) und jegliches Material, das die Eröffnung und den Betrieb des letzteren verbreitet, zurückzuziehen.

LESEN SIE WEITER: