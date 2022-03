Mindestens 28 wurden bei einem doppelten Al-Shabab-Angriff in Zentralsomalia getötet

Mogadischu, 24 Mrz Mindestens 28 Menschen wurden gestern Abend bei einem Doppelangriff der Dschihadistengruppe Al Shabab in der Stadt Beledweyne getötet, in Zentralsomalia, Behörden bestätigten Efe heute. „Wir haben 28 Tote und 35 Verletzte bei den Angriffen von Beledweyne registriert. Die meisten Verwundeten werden nach Mogadischu verlegt, damit sie medizinisch behandelt werden können „, sagte der Gouverneur der Region Hiran (deren Hauptstadt die Stadt ist), Ali Jayte Osman, gegenüber Efe. In einer in den lokalen Medien gesammelten Erklärung übernahm die somalische Dschihad-Gruppe Al Shabab die Verantwortung für diese Angriffe. CHEF ma/pm/pa/hma