Microsoft schätzt, dass es bis 2025 3,5 Millionen offene Stellen im Bereich Cybersicherheit geben wird

Washington, 23. März Der US-Softwaregigant Microsoft hat am Mittwoch eine Studie veröffentlicht, in der geschätzt wird, dass bis 2025 weltweit 3,5 Millionen freie Stellen im Bereich Cybersicherheit frei sein werden, was einem Anstieg von 350 Prozent über einen Zeitraum von acht Jahren entspricht. Das Unternehmen Redmond (Washington State, USA) stellte fest, dass es derzeit nicht genügend Menschen auf dem Arbeitsmarkt gibt, die über die erforderlichen Cybersicherheitsfähigkeiten verfügen, um freie Stellen zu besetzen, und dass sich dieses Problem im Laufe der Jahre noch verschlimmern wird. Zu den Hauptgefahren zählte der Bericht Störungen der Lieferkette und „Ransomware“ -Angriffe oder digitale Lösegeldzahlungen und versicherte, dass Cyberkriminelle hochentwickelt und diversifiziert sind. Um diese Arbeitslücke zu schließen, kündigte Microsoft bereits im vergangenen Oktober eine Kampagne an, um den Erwerb von Cybersicherheitsfähigkeiten in den USA zu fördern, die nun auf weitere 23 Länder ausgeweitet wird. Zu den neuen Ländern gehören unter anderem Brasilien, Kolumbien, Mexiko, Deutschland, Frankreich, Italien, Israel und Japan. „Wie bei unserem Programm in den USA besteht eines unserer Ziele darin, sicherzustellen, dass traditionell ausgeschlossene Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit haben, in die Cybersicherheit einzusteigen, einschließlich Frauen“, sagte das Unternehmen. Im speziellen Fall Kolumbiens wird Redmonds Unternehmen eine Regierungsinitiative zur Erhöhung seiner nationalen Cybersicherheitskapazität unterstützen, einschließlich der Umsetzung von Berufsbildungsprogrammen in Bereichen wie digitale Sicherheit, Informationssicherheit, Cybersicherheit und kritische Infrastruktur. Zu diesem Zweck wird sie mit dem National Learning Service (SENA) zusammenarbeiten, einer kolumbianischen öffentlichen Einrichtung, die Millionen von Kolumbianern eine kostenlose Berufsausbildung anbietet, mit der Universidad de los Andes, einer großen privaten Universität in Kolumbien, und mit lokalen Nichtregierungsorganisationen. CHEF bogen/rrt