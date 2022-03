Mexiko fügt 158 neue Todesfälle und 4.251 neue Fälle von COVID-19 hinzu

Mexiko-Stadt, 23. März Mexiko meldete an diesem Mittwoch 158 neue Todesfälle und 4.251 Infektionen durch Covid-19, insgesamt 5.640.305 Fälle und insgesamt 322.277 Todesfälle, berichtete das Gesundheitsministerium. Mit diesen Zahlen ist Mexiko das zwanzigste Land der Welt in Bezug auf bestätigte Infektionen und nach Angaben der Johns Hopkins University das fünfte Land mit der höchsten Anzahl von Todesfällen aufgrund dieser Ursache hinter den USA, Brasilien, Indien und Russland. Am 10. Februar meldete das Land 927 Todesfälle, die höchste Zahl während der aktuellen vierten Welle, angetrieben von der Omicron-Variante seit Dezember. Die Gesundheitsbehörden erkennen an, dass das Land auf der Grundlage von Sterbeurkunden 460.000 Todesfälle erreichen kann, und schätzen, dass Mexiko tatsächlich 5.918.220 Infektionen ansammelt. Von den bestätigten Infektionen gibt es 11.222 aktive Fälle, die in den letzten 14 Tagen Symptome zeigten und 0,2 Prozent der Gesamtzahl ausmachen. Darüber hinaus haben sich seit Beginn der Pandemie 4.937.642 Menschen erholt. Die durchschnittliche Belegung allgemeiner Betten in mexikanischen Krankenhäusern liegt bei 8% und die der Intensivstation bei 5%, wobei ein Abwärtstrend zu verzeichnen ist. Am Dienstag sagte Hugo López Gatell, Unterstaatssekretär für Gesundheitsprävention und -förderung, dass die Covid-19-Pandemie in Mexiko auf dem niedrigsten Stand seit Beginn des Gesundheitsnotfalls vor zwei Jahren sei. „Alle Indikatoren sind auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie“, sagte der Beamte während der morgendlichen Pressekonferenz des Nationalpalastes. Der Staatssekretär berichtete, dass sie bereits acht aufeinanderfolgende Wochen zur Reduzierung der Covid-19-Pandemie hinzugefügt haben. IMPFPLAN Die Behörden gaben auch an, dass im Rahmen des Impfprogramms mehr als 189,08 Millionen Dosen verabreicht wurden, insgesamt 197.446 am letzten Tag. Die mexikanische Regierung gibt an, dass es das zehnte Land ist, das die meisten Dosen in absoluter Zahl angewendet hat. Von den 126 Millionen Einwohnern haben 85,53 Millionen Mexikaner mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten, wobei 90% der Bevölkerung ab 18 Jahren mindestens einen Antrag erhalten haben. In der Zwischenzeit haben 79,56 Millionen Menschen ihren Impfplan abgeschlossen. Seit Ende Dezember 2020 sind 224,35 Millionen Dosen der Impfstoffe Pfizer, Johnson & Johnson und Moderna aus den USA in Mexiko eingetroffen. der britische AstraZeneca, der russische Sputnik V und die chinesischen Impfstoffe CanSino und Sinovac. CHEF jmrg/ua/cpy (Foto)