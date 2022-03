Mexiko erhielt 2021 fast 70 Millionen US-Dollar aus dem guatemaltekischen Tourismus

Mexiko-Stadt, 23 März Mexiko erhielt 2021 fast 70 Millionen Dollar aus dem guatemaltekischen Tourismus. Zusätzlich zum Land kamen 62.395 Touristen aus der mittelamerikanischen Nation auf dem Luftweg an, 62.395 Touristen, teilte der Leiter des Tourismusministeriums Miguel Torruco mit. In einer Erklärung gab der Beamte an, dass Reisende aus Guatemala im Jahr 2021 in Mexiko „touristische Ausgaben von 69,99 Millionen Dollar“ verzeichneten, was einem Anstieg von 81,5% gegenüber dem im Jahr 2020 entspricht. Die Zahl wurde von Torruco während eines Treffens mit dem mexikanischen Botschafter in Guatemala, Romeo Ruiz Armento, angeboten, das mit dem Ziel angegeben wurde, „Strategien zur Förderung des Tourismusaustauschs zwischen den Partnerländern Mexiko und Guatemala zu diskutieren“. Bei dem Treffen wurde festgestellt, dass die mehr als 62.395 Touristen, die mit dem Flugzeug aus Guatemala anreisten, einen Anstieg von 60,5% im Vergleich zu denen, die im Jahr 2020 anreisten, darstellten. Die Zahl platzierte Guatemala auf Platz 19 in der Rangliste der Länder, die Mexiko besuchen. Auf der anderen Seite sagte Torruco, dass laut dem Official Airlines Guide (OAG) für 2022 370.627 Flugsitze von Guatemala nach Mexiko geplant sind. Dies wären 117% mehr als im Jahr 2021, als 170.799 Sitze geplant waren. Er erinnerte daran, dass Aeromexico, Volaris und Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG Airlines) die wichtigsten Fluggesellschaften waren, die 2021 Strecken zwischen Mexiko und Guatemala operierten, die zusammen von Januar bis Dezember 2021 97% des Angebots ausmachten. Der Beamte sagte, dass vor der Pandemie im Jahr 2019 160.166 Touristen mit dem Flugzeug aus Guatemala angereist seien, aber im Jahr 2020 ein Rückgang von 75,7% zu verzeichnen war. In Bezug auf die Tourismusausgaben belief sich der guatemaltekische Tourismus 2019 für Mexiko auf 160,38 Millionen Dollar, aber bis 2020 gab es einen Rückgang von 76%, sagte Torruco. Anfang Februar wurde die Route Cancún-Flores in Guatemala eingeweiht, eine Flugverbindung zur Stärkung der Verbindungsbrücken der Maya-Welt. CHEF jmrg/ua/cpy (Foto)