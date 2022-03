Luisa Fernanda W und Pipe Bueno würden ihr zweites Kind erwarten

Luisa Fernanda W und Pipe Bueno sind eines der bekanntesten Paare in der Nationalausstellung, weshalb die Geburt ihres Sohnes Máximo Giraldo Cataño zu einem der meistdiskutierten Themen unter ihren Anhängern geworden ist, noch bevor die jüngsten vor etwas mehr als einem Jahr auf der Welt ankamen.

Und obwohl Prominente diese Phase nur als Eltern ein wenig genießen konnten, soll ihr zweites Kind bereits unterwegs sein.

Die Version eines neuen Babys in der Giraldo Cataño-Familie gewann unter den Neugierigen an Stärke, nachdem das auf Instagram veröffentlichte Unterhaltungsprogramm „Ich weiß alles“ Teil eines Interviews war, das sie kürzlich mit ihr geführt hatten und in dem sie sich mit ihrem Bauch nicht sehr wohl fühlt und versucht, ihn zu verstecken von den Kameras.

„Pass auf mich auf Kolumbien! Anscheinend gibt es eine berühmte schwangere Frau: Luisa Fernanda W würde ihr zweites Kind des Künstlers Pipe Bueno erwarten „, sagten die Medien.

Die Reaktionen waren sofort, da die Nachrichten viele überraschten, wenn man bedenkt, dass die Influencerin aus Antioquia in letzter Zeit ähnliche Gerüchte bestritt und argumentierte, dass sie jetzt ein paar Pfunde mehr habe und sich in ihrer Figur bemerkbar gemacht habe.

Die von „Ich weiß alles“ gelieferte Version nimmt größere Kraft an, wenn man bedenkt, dass es für Luisa Fernanda W wichtig ist, sich etwas Zeit zu nehmen, um diese Art von Nachrichten zu assimilieren, bevor sie sie veröffentlicht, wie sie mehrmals wiederholt hat.

„Ich verstehe nicht, warum es Menschen gibt, die eine schwangere Frau nicht ihren ruhigen Prozess leben lassen, das heißt, es gibt schwangere Frauen, die ihre Schwangerschaft nicht verbergen, sondern einfach nur sicherstellen möchten, dass ihr Prozess in den ersten Monaten in Ordnung ist, dass ihr Baby in einwandfreiem Zustand ist, um dazu in der Lage zu sein kommuniziere die Nachrichten... Die Tatsache, dass sie es vorher nicht kommunizieren, bedeutet nicht, dass sie eine Schwangerschaft verbergen „, sagte er.

Wie Luisa Fernanda W in ihren sozialen Netzwerken erklärte, ist alles das Ergebnis der 10 Jahre, die seit ihrer ersten Operation an ihren Brüsten vergangen sind, und obwohl sie die Änderung zuvor vorgenommen haben musste, hatte die Pandemie sie daran gehindert, diesen Prozess durchzuführen.

Aber es war nicht nur der Wechsel der Prothese, denn wie sie selbst damals offenbarte, nutzte sie die Gelegenheit, die Größe der Silikone zu erhöhen.