Laut Erdogan sieht es der Ukraine nicht gut, über den Status der Krim und des Donbass zu verhandeln

Istanbul, 24 Mrz Die Ukraine erzielt in Verhandlungen mit Russland Vereinbarungen in verschiedenen Aspekten, von ihren Beziehungen zur NATO über die Abrüstung bis hin zur Offizialität der russischen Sprache, aber „es kann nicht richtig erscheinen“, den Status der Krim und des Donbass, des türkischen Präsidenten Recep Tayyip, auszuhandeln Erdogan sagte Donnerstag. „Im laufenden Prozess in Belarus kann gesagt werden, dass es in einigen Fragen Vereinbarungen gibt, sei es die NATO, sei es Abrüstung, kollektive Sicherheit oder der offizielle Status der russischen Sprache. Aber abgesehen davon sind die Probleme der Krim und des Donbass, und das scheint der Ukraine sicherlich nicht richtig zu sein „, sagte Erdogan und bezog sich auf einen möglichen Rücktritt Kiews aus diesen Gebieten. Die ukrainische Halbinsel Krim wurde 2014 von Russland annektiert, und Moskau erkannte die beiden selbsternannten Republiken Donbass vor der Invasion der Ukraine am 24. Februar als souverän an. Erdogan gab diese Erklärungen bei einem Treffen mit der türkischen Presse ab, das live auf NTV übertragen wurde, nachdem er heute am außerordentlichen NATO-Gipfel in Brüssel teilgenommen hatte, wo er auch persönliche Treffen mit dem Präsidenten der spanischen Regierung, Pedro Sánchez, dem französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, dem Premierminister, abhielt Minister der Briten, Boris Johnson, der Italiener Mario Draghi und der estnische Präsident Kaja Kallas. Der Präsident fügte hinzu, dass der am vergangenen Montag unterbreitete Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Wolodymir Zelensky, mit Russland ausgehandelte Vereinbarungen zu einem Volksreferendum vorzulegen, ihm „einem umsichtigen Führer angemessen“ erschien. Erdogan wiederholte auch, dass die Türkei weiterhin fest in ihrer Position ist, die Annexion der Krim nicht anzuerkennen. Der türkische Präsident betonte, dass er immer noch daran arbeite, zwischen Zelenski und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu vermitteln, und dass er bereit sei, ein Treffen zwischen den beiden „ob in Ankara, Istanbul oder einer anderen Provinz“ in der Türkei abzuhalten. Er fügte hinzu, dass seit Kriegsbeginn „etwa 60.000 Ukrainer in der Türkei angekommen sind“ und dass sie Hilfe von offiziellen türkischen humanitären Organisationen erhalten. CHEF aus/ll/psh