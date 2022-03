Laut einem chinesischen Medienunternehmen werden anstelle des Flugunfalls menschliche Überreste und ein Motor gefunden

Peking (China), 24. März Retter im Gebiet der südchinesischen Region Guangxi, wo am Montag eine Boeing 737-800 mit 132 Personen an Bord abstürzte, fanden menschliche Überreste und angeblich ein Triebwerk des Flugzeugs in den letzten Stunden, berichtete das staatliche Netzwerk CGTN heute. Derzeit haben die Rettungsdienste bei Such- und Rettungsarbeiten eine Fläche von rund 46.000 Quadratmetern abgedeckt, und es wurden keine Anzeichen von Überlebenden gefunden. Die Entdeckung des Motors trägt dazu bei, dass sich am Mittwoch eine der Blackboxen des Geräts befindet, insbesondere die, die die Stimmen im Cockpit aufzeichnet, die zur fachmännischen Inspektion nach Peking geschickt wurden. „Eine Erstuntersuchung zeigt, dass die Außenseite des Empfängers schwer beschädigt ist. Die Speichereinheit wurde ebenfalls beschädigt, ist jedoch intakt geblieben „, sagte der Sicherheitschef der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde (CACC), Zhu Tao, gestern Abend. Das Herunterladen und Analysieren der in der Blackbox aufgezeichneten Daten „wird einige Zeit in Anspruch nehmen“, warnte Zhao und sagte weiter, dass das Gerät „wichtige Informationen über die Unfallursache liefern wird“. „Fluglotsen haben mehrfach versucht, die Besatzung zu kontaktieren, aber sie erhielten keine Antwort“, sagte Zhu und fügte hinzu, dass die Behörden „noch keine klare Ahnung haben, was passiert ist“ und dass „verschiedene Faktoren wie Wetter, Flugsicherung und Wartung gründlich untersucht werden und Herstellung des Schiffes“. Laut dem Flugverfolgungsportal FlightRadar24 stieg das von der Fluggesellschaft China Eastern betriebene Flugzeug aus noch unbekannten Gründen in weniger als drei Minuten fast 8.000 Meter ab, bevor es in ein abgelegenes Berggebiet stürzte, dessen Orographie die Rettungsarbeit erschwert hat. Die Wetterbedingungen behinderten die Suche auch so, dass sie am Mittwoch wegen Regen und „Gefahr kleiner Erdrutsche“ vorübergehend ausgesetzt werden musste, so die Videoüberwachung des staatlichen Fernsehens. Der Lauf der Zeit und die Gewalt des Aufpralls des Flugzeugs - die nach Ansicht einiger Zeugen vom Himmel „stürzend“ fielen - lassen die Hoffnungen, Überlebende zu finden, zunichte gemacht werden. Der Fluggesellschaft gelang es in den Stunden nach dem Unfall, Verwandte der 123 Personen an Bord zu kontaktieren, und laut lokalen Medien sind viele von ihnen in die Stadt Wuzhou in der Nähe des Aufprallortes gegangen, während die Suche fortgesetzt wird.