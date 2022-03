Laut Borrell ist Albrights Vermächtnis heute „wichtiger denn je“

Brüssel, 24 Mrz Der Hohe Vertreter der Europäischen Union (EU) für Außenpolitik, Josep Borrell, war „zutiefst betrübt“ über den Tod der ehemaligen Außenministerin Madeleine Albright (1997-2001), deren „Vermächtnis heute wichtiger denn je ist“. „Zutiefst traurig über den Tod von Madeleine Albright“, gestand der Leiter der europäischen Diplomatie auf seinem offiziellen Twitter-Profil. Die Demokratin „war die erste Frau, die das Amt des Außenministers innehatte, und sie trug aktiv zur Weltpolitik bei, vom Horn von Afrika über Bosnien-Herzegowina bis zum Nahen Osten. Er verteidigte Frieden und Demokratie auf der ganzen Welt „, sagte Borrell. „Sein Vermächtnis ist heute wichtiger denn je“, schloss der Leiter für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Siebenundzwanzig. Laut ihrer Familie starb Albright am Mittwoch im Alter von 84 Jahren an Krebs, umgeben von ihren Lieben. Mit Bill Clintons Ankunft im Weißen Haus (1993-2001) wurde Albright zur US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen ernannt, eine Position, die sie zwischen 1993 und 1997 innehatte, und später als erste Frau, die das Außenministerium leitete, uraufgeführt. Albright wurde nach dem Kalten Krieg zum Gesicht der US-Diplomatie und setzte sich als Außenminister für die Ausweitung der NATO ein und verteidigte die Notwendigkeit, in die Balkankriege einzugreifen, während er darauf setzte, die Arsenale von Atomwaffen zu reduzieren. CHEF Katze/mb/ah