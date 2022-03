Kolumbien führt den Grand Prix der Para-Leichtathletik in Dubai mit 17 Medaillen an

Lima, Monday August 26, 2019 - Buinder Bermudez from Colombia competes in the Men's Para Athletics 400m T12 Final at the Villa Deportiva Nacional - VIDENA at the Parapan American Games Lima 2019. Copyright Hector Vivas / Lima 2019 Mandatory credits: Lima 2019 ** NO SALES ** NO ARCHIVES **

Der Club For People Determination in Dubai veranstaltete zum dritten Mal den Para Athletics Grand Prix Wettkampftag. An diesem dritten Wettkampftag gewann Kolumbien ein Gold, ein Silber und zwei Bronzen für insgesamt vier Medaillen. Der offizielle Medaillenspiegel der Veranstaltung, der mit dem vom zweiten Tag an gesammelten Platz Kolumbien auf den ersten Platz brachte, endete diesen Mittwoch mit einem von Yamil Acosta gewonnenen Gold, Buinder Bermúdez holte das Silber, während Julián Acosta und Mayerli Buitrago an diesem Tag Bronze trugen.

Während der Entwicklung dieses Wettkampftages glänzte Kolumbien beim Schießen des F40/41-Geschosses, des 200mts T35/37 und des 400mts flachen T11/12 und 13. Kolumbien begann an diesem Mittwoch, dem 23. März, einem dritten Wettkampftag beim Para Athletics Grand Prix in Dubai. Die Goldmedaille an diesem Tag wurde von Yamil Acosta in den 400mts gewonnen, der eine Zeit von 50,48 und die siebte Goldmedaille für das Land gewann.

In Bezug auf Silber wurde Buider Bermudez Zweiter im 400-Meter-T13-Test und erreichte eine Zeit von 50,90. Die Bronze ging diesmal an Mayerli Buitrago und Julián Acosta. Buitrago, die nach einer Distanz von 9,38 m den dritten Platz im Kugelwurftest belegte, wurde von ihrem direkten Rivalen, der tunesischen Athletin Raoua Tlili, überholt.

Was Acosta betrifft, so belegte der Läufer mit einer Zeit von 29,55 im Finale der 200-Meter-Wohnung T35/37 den dritten Platz. Jetzt bereitet sich die kolumbianische Delegation auf ihren vierten und letzten Wettkampftag in Dubai vor, der an diesem Donnerstag, dem 24. März, stattfinden wird. Mit den bisher erzielten Ergebnissen hat das Land 17 Medaillen, 7 Gold, 6 Silber und 4 Bronzen.

In Maringá, Brasilien, glänzte das kolumbianische Para-Cycling-Team. Die Nationalmannschaft, die zwischen dem 17. und 20. März mit 10 Fahrern auf der Panamerikanischen Track and Road teilnahm, zeigte eine beeindruckende Leistung, die die nationale Trikolore 27 Mal auf den Podien der Streckenveranstaltungen und am 17. auf den Straßenveranstaltungen auslöste. Die Nationalmannschaft beendete insgesamt 44 Medaillen und belegte den zweiten Platz und den zweiten Platz nach Brasilien.

Alejandro Perea, Javier Serna, Jaime Castañeda, Juan José Betancourt, Carolina Munévar, Paula Ossa, Eulises León, Leonardo Varón, Róbinson Jaramillo und Juan José Florian waren die Vertreter Kolumbiens im Velodrom des Olympischen Dorfes Maringá und auf den Strecken des Bundesstaates Paraná , in Brasilien.

Javier Serna und Alberto Castañeda waren dafür verantwortlich, ein Lächeln auf das Land zu zaubern. Im Tandemstreckenrennen hinterließen sie einen Rekord von 4.34.841, um die oberste Stufe des Podiums zu erklimmen und die erste Goldmedaille für Kolumbien im kontinentalen Wettbewerb zu gewinnen. Seitdem wiederholt sich der gelbe, blaue und rote Weg auf der Podiums-Landebahn in Brasilien.

Carolina Munévar, Teil des kolumbianischen Teams, eine Strategie, die mit einer Anfangsinvestition von 7 Milliarden Pesos für den paralympischen Sektor entwickelt wurde, um hohe Erfolge für Paris 2024 zu erzielen, war eine der herausragendsten in ganz Panamerika. Der Fahrer gewann sechs Goldmetalle in den Tests: Einzelverfolgung; 500 m; Kratzer; Omnium; Einzelzeitfahren und Straßenrennen.

Ebenso gewann das Land zwischen Paula Ossa, Alejandro Perea und Juan José Betancourt, die ebenfalls in die Liste des kolumbianischen Paralympic-Teams aufgenommen wurden, 12 weitere Metalle. Neun davon Gold, während die restlichen drei Silber waren.

