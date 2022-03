Kolumbien fügt 351 Neuinfektionen und 23 Todesfälle durch Covid-19 hinzu

Bogotá, 24. März Kolumbien fügte am Donnerstag 351 Neuinfektionen mit Covid-19 und 23 Todesfälle hinzu. Die Zahlen erreichten 6.082.577 Infektionen und 139.531 Todesfälle seit Beginn der Pandemie im März 2020. Das Gesundheitsministerium stellte fest, dass die Zahl der aktiven Fälle auf 5.090 zurückging, während die Zahl der Patienten, die sich erholt zu haben schienen, auf 5.915.073 stieg. Die 23 Todesfälle des Tages, von denen 22 den Vortagen entsprechen, ereigneten sich in Norte de Santander (7); Valle del Cauca (6); Bogotá (4); Cundinamarca und Nariño (2) sowie Antioquia und Santander (1). Die Infektionen traten unterdessen in Bogotá (112), Santander (46), Antioquia (34), Valle del Cauca (31) und Cesar (28) auf. Tagsüber wurden 24.122 Tests auf Covid-19 verarbeitet, von denen 7.427 PCR-Tests und 16.695 Antigene waren. Die neuesten Zahlen aus dem Nationalen Impfplan zeigen, dass am Dienstag 122.732 Impfstoffe gegen Covid-19 verabreicht wurden, von denen 34.617 zweite Dosen und 6.261 die Einzeldosisformel des Pharmaunternehmens Janssen waren. Insgesamt hat Kolumbien 79.932.662 Dosen angewendet, und 34.495.258 Menschen haben bereits ihren vollständigen Impfplan. Ebenso haben 9,97 Millionen Bürger eine Auffrischungsdosis erhalten.