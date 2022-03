Kishida untersucht neue Sanktionen gegen Pjöngjang nach dem letzten Raketenstart

Tokio, 24. März Japans Premierminister Fumio Kishida sagte heute, er werde die Zusammenarbeit der G7 anstreben, um Nordkoreas neuen ICBM-Start zu verurteilen und die Verhängung neuer Sanktionen gegen Pjöngjang anzuheben. Bei seiner Ankunft in Brüssel, um am Gipfel der Siebenergruppe am Donnerstag teilzunehmen, sagte der japanische Führer, dass der jüngste nordkoreanische Waffentest „rücksichtslos“ und „inakzeptabel“ sei, und sprach mit den japanischen Medien. Nordkorea hat heute eine scheinbar interkontinentale ballistische Rakete (ICBM) gestartet, die 150 Kilometer vor der Küste von Hokkaido nördlich des japanischen Archipels in die Gewässer der japanischen ausschließlichen Wirtschaftszone fiel. Dies ist der erste Test dieser Art seit fast fünf Jahren durch Pjöngjang, und da es sich um ein ICBM handelt, verstößt es gegen die Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, wie Kishida feststellte. „Wir werden von nun an in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und Südkorea Maßnahmen ergreifen, einschließlich Sanktionen“, sagte Kishida, der auch seine Absicht zum Ausdruck brachte, bei der Reaktion auf den neuen nordkoreanischen Test „eine enge Zusammenarbeit“ mit den G7 anzustreben. Er warnte auch davor, dass die nordkoreanische Raketentechnologie „zunehmend verbessert und weiterentwickelt wird“, und hob die Notwendigkeit von „Maßnahmen zum Schutz des japanischen Volkes“ hervor. Kishida kam am Donnerstag in Brüssel an, um am Gipfel der G7-Mitglieder in der belgischen Hauptstadt zum Krieg in der Ukraine teilzunehmen und die Anwesenheit der meisten von ihnen beim Treffen der NATO-Führer zu nutzen. Die am Donnerstag gestartete Rakete legte eine Strecke von 1.100 Kilometern zurück und erreichte nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums eine maximale Höhe von mehr als 6.000 km, die eine viel höhere Projektilhöhe aufweisen als der letzte ICBM-Start von Pjöngjang im Jahr 2017. Dieser Aufsatz markiert das Ende des selbst auferlegten Moratoriums des Regimes für ICBM-Starts, um die Positionen vor dem ersten Gipfel des nordkoreanischen Führers Kim Jong-un und des damaligen US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2018 näher zusammenzubringen. Das nordkoreanische Regime hat auf dem Einparteienkongress 2021 einen Fünfjahresplan für die Modernisierung der Waffen ausgearbeitet, der hinter den aktuellen Waffentests steht (12 seit Jahresbeginn, eine Rekordzahl). CHEF ahg-yk/asb/ig