Karla Tarazona akzeptiert Isabel Acevedos öffentliche Entschuldigung: „Irren ist menschlich“

Obwohl Isabel Acevedo und Christian Dominguez ihre romantische Beziehung für fast drei Jahre beendeten, Karla Tarazona hat keine Zeit verschwendet, um die beliebte „Chabelita“ weiter anzugreifen, weil sie angeblich in ihre Beziehung zum Cumbiambero verwickelt war.

Diese Konfrontation endete jedoch heute, als die Tänzerin die Amor y Fuego-Kameras benutzte, um sich an die Fernsehmoderatorin zu wenden und sich zu entschuldigen, falls sie jemals ihr Gefühl gab.

Isabel Acevedos Worte wurden von Karla Tarazona selbst gehört, die sich bereit erklärte, dem Aufruf des Magazins zu antworten, live auf die öffentlichen Entschuldigungen zu antworten, die ihr „Feind“ Nummer eins für mehrere Jahre geschickt hatte.

Weit davon entfernt, sie zu befragen oder sie weiter anzugreifen, nahm die Radiomoderatorin die Entschuldigung auf eine gute Weise auf und beschloss, der „Chabelita“ zu vergeben, wobei sie bemerkte, dass sie die Feindschaft, die sie mehrere Jahre lang hatten, beendete.

„ Irren ist menschlich, wir haben alle irgendwann in unserem Leben Fehler gemacht. Jetzt habe ich eine konstituierte Familie, einen wunderbaren Ehemann, der mich, meine Kinder, immer unterstützt... Ich werde das alles auch beenden. Sag Isabel, dass öffentliche Entschuldigungen akzeptiert werden „, sagte er.

Zu einer anderen Zeit enthüllte Karla Tarazona die wahren Gründe, warum sie sich über Isabel Acevedo aufregte, und erklärte, dass das Thema Untreue sie nicht am meisten störte, sondern wie die Dinge zu dieser Zeit passiert waren.

„Ich möchte, dass du etwas verstehst... vielleicht war es die ganze Zeit nicht das Thema „Sie hat mich mitgenommen oder mich nicht mitgenommen“; was mir immer weh tat, war, wie die Dinge passiert sind, ich habe mich nicht schlecht mit ihr benommen... Ich sagte immer „warum sagt sie nicht die Wahrheit“. Ich denke, dass am Ende heute alles mehr als klar ist. Ich hoffe aufrichtig, dass wir alle in dem Leben, das jeder hat, glücklich sind „, fügte er hinzu.

ISABEL ACEVEDO ENTSCHULDIGTE SICH EBENFALLS BEI IHRER MUTTER

Isabel Acevedo trat in der Show Amor y Fuego auf, um Einzelheiten ihrer romantischen Beziehung zu Christian Dominguez für mehrere Jahre zu erläutern. Laut der Tänzerin bedauert sie, mit dem Cumbiambero zusammen gewesen zu sein, weil ihre Mutter sie gewarnt hat, was passieren würde, wenn sie zustimmen würde, bei ihm zu sein.

Sie konnte nicht anders, als zu brechen, wenn sie dieses Thema kommentierte, weil sie sich daran erinnerte, dass ihre Mutter in guten und schlechten Zeiten bei ihr war. Deshalb entschuldigte sie sich auch bei ihr, insbesondere weil sie ihr zu diesem Zeitpunkt nicht zugehört hatte.

„ Leider habe ich nicht auf meine Mutter gehört, meine Mutter hat mich viele Male gewarnt, sie haben ihn nicht in meinem Haus akzeptiert, zu dieser Zeit war ich sehr aufgeregt, habe mich verliebt und ich habe einfach alles gehört, was er mir erzählt hat “, fügte er hinzu.

