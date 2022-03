Jon Rahm und Sergio García starten das WGC Match Play mit einem Sieg

Los Angeles (USA), 23 März Die Spanier Jon Rahm und Sergio Garcia starteten diesen Mittwoch mit einem Sieg bei den Golfweltmeisterschaften - Dell Technologies Match Play, die bis Sonntag in Austin (Texas, USA) läuft. Rahm, die Nummer eins der Welt, schlug den Kolumbianer Sebastian Muñoz mit 4:2. Garcia seinerseits besiegte den Amerikaner Jason Kokrak mit 4 und 3. „Die Bedingungen waren nicht einfach. Es gab ein bisschen Wind wie Böen (...), aber im Allgemeinen war ich ziemlich solide „, sagte García in Aussagen, die auf der offiziellen Website der PGA Tour gesammelt wurden. Am zweiten Tag trifft Rahm am Donnerstag auf den Amerikaner Cameron Young, während Garcia gegen den Amerikaner Collin Morikawa, die Nummer 2 der Welt, trifft. Sowohl Rahm als auch Garcia versuchen, den ersten Titel eines spanischen Golfers in einem der vier Turniere der WGC-Weltmeisterschaften zu gewinnen, was er weiterhin widersetzt. Der Biscayan war 2017 Vizemeister in demselben Turnier und 2017 und 2020 Dritter in der WGC-Meisterschaft. Der Mann aus Castellón erreichte den Triumph beim St. Jude Invitational 2014, wo er 2005, 2007 und 2013 hinter dem Nordiren Rory McIlroy Zweiter und dreimal Dritter in der WGC-Meisterschaft wurde. Insgesamt 64 Spieler nehmen an dem Turnier teil, aufgeteilt in 16 Vierergruppen (Rahm ist in Gruppe 1 mit den Amerikanern Patrick Reed und Cameron Young und dem Kolumbianer Sebastian Muñoz, während Garcia mit den Amerikanern Collin Morikawa und Jason Kokrak und Scot Robert Macintyre in Gruppe 2 ist). Sie spielen von Mittwoch bis Freitag gegen alle, mit einem Punkt für den Sieg und anderthalb Punkte für die Auslosung. Die sechzehn Gewinner jeder Gruppe gehen ab dem Achtelfinale in die Ko-Phase. Das Achtelfinale wird am Samstagmorgen und das vierte am selben Tag am Nachmittag ausgetragen. Der Sonntag beginnt mit dem Halbfinale und endet mit dem Finale und dem Spiel um den dritten Platz. CHEF dvp/msp