London, 23 Mrz Der britische Premierminister Boris Johnson wird am Donnerstag während der NATO- und G7-Gipfel ein neues militärisches und finanzielles Hilfspaket für die Ukraine ankündigen, das die Entsendung von 6.000 zusätzlichen Raketen an die ukrainische Armee beinhaltet. Johnson wird bekannt geben, dass das Vereinigte Königreich mit den neuen 6.000 Raketen, einschließlich Panzerabwehrgranaten, seinen Vorrat an diesen Waffen auf mehr als 10.000 verdoppelt. Derzeit haben die britischen Behörden bereits 4.000 Panzerabwehrwaffen an die ukrainische Armee geliefert, darunter NLAW- und Javelin-Raketen, die von einer einzigen Person von der Schulter abgefeuert werden können und die laut Analysten unter den russischen Truppen Chaos angerichtet haben. Starstreak-Flugabwehrraketen werden ebenfalls bereitgestellt, damit die ukrainischen Streitkräfte Angriffe der russischen Luftfahrt abwehren können. Das Vereinigte Königreich wird außerdem weitere 25 Millionen Pfund (30 Millionen Euro) an finanzieller Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte bereitstellen, zusätzlich zu den 400 Millionen Pfund (480 Millionen Euro), die bereits für wirtschaftliche und humanitäre Hilfe bereitgestellt wurden. Darüber hinaus wird der „Premierminister“ 4,1 Millionen Pfund (4,9 Millionen Euro) für den globalen Dienst der BBC bereitstellen, um Fehlinformationen in Russland und der Ukraine zu bekämpfen, so eine Erklärung von Downing Street, dem Büro des Premierministers. „(Russischer Präsident) Wladimir Putin scheitert bereits in der Ukraine. Aber wir können nicht still stehen, während Russland die ukrainischen Städte und Gemeinden zu Staub zerlegt. Das Vereinigte Königreich wird mit seinen Verbündeten zusammenarbeiten, um die militärische und wirtschaftliche Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen und ihre Verteidigung zu stärken „, sagte Johnson laut der Erklärung. Für den britischen Premierminister steht die internationale Gemeinschaft „vor der Wahl“, „die Flamme der Freiheit am Leben zu erhalten und zu riskieren, dass sie in Europa und der Welt weggefegt wird“.