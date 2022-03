Johnson glaubt, dass Hinweise auf die nukleare Bedrohung „die Aufmerksamkeit ablenken“ sollen

Brüssel, 24 Mrz Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Donnerstag, dass Hinweise auf den Einsatz von Atomwaffen im Zusammenhang mit der Invasion der russischen Streitkräfte in die Ukraine nur „ablenken“ sollen von dem, was wirklich in diesem Land passiert: ein rücksichtsloser Angriff von konventionelle Mittel gegen unschuldige Menschen, obwohl er davor warnte, dass es „eine Katastrophe“ sein würde, wenn die Bedrohung Wirklichkeit werden würde. „Ich denke, die Diskussion über den Einsatz von Atomwaffen soll eine Ablenkung von dem sein, was wirklich passiert. Es ist tatsächlich ein wilder Angriff konventioneller Medien auf unschuldige Menschen in der Ukraine „, sagte Johnson auf einer Pressekonferenz nach einem außerordentlichen NATO-Gipfel in Brüssel. „Die gesamte Diskussion über Atomwaffen soll dies in einer Konfrontation zwischen Russland als Atomkraft und anderen Atommächten darstellen. Dies ist nicht der Fall. Was passiert, ist eine Konfrontation zwischen Russland und völlig unschuldigen Menschen in der Ukraine „, sagte er. Auf jeden Fall räumte er ein, dass ein solcher Angriff „nicht nur moralisch abstoßend, sondern katastrophal wäre“ und dass die Alliierten „mit Entsetzen“ die Möglichkeit des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen betrachten. „Wenn (der russische Präsident Wladimir) Putin in so etwas geraten würde, wären die Folgen sehr schwerwiegend (...) Ich denke, es wäre katastrophal für ihn und ich denke, er versteht es „, sagte Johnson. Andererseits betonte er, dass NATO-Verbündete beabsichtigen, Ukrainern zu helfen, die „das Recht haben, mit Waffen ausgestattet zu sein, um sich zu verteidigen“, betonte der britische Premierminister. Trotz der Forderungen der Ukraine in den Wochen vor der Schaffung einer Flugverbotszone wies Johnson darauf hin, dass dies in der NATO nicht in Betracht gezogen werde, da dies den Abschuss russischer Flugzeuge beinhalten würde, und erklärte, dass die Ukraine mit der notwendigen Verteidigungsbewaffnung versorgt werden soll. Es scheint auch nicht einfach zu sein, Panzer und Flugzeuge zu schicken, wie es der ukrainische Präsident Volodimir Zelensky verlangt, so der britische Premierminister. „Wir sehen, was getan werden kann (...) im Moment scheint es sehr schwierig. Wir sehen Ausrüstung, die am unmittelbarsten lebensfähig erscheint, Raketen, die es den Ukrainern ermöglichen, sich vor Luftangriffen zu schützen „und sich der russischen Artillerie zu stellen, sagte er. Auf der anderen Seite räumte Johnson die Schwierigkeiten ein, die einige europäische Länder, insbesondere Deutschland und Italien, bei der Verabschiedung bestimmter Sanktionen für ihre Abhängigkeit von russischem Öl und Gas haben, schätzte jedoch die Schritte, die sie unternehmen, um sich zu lösen und „nicht von Putin erpresst zu werden“, und wies darauf hin, dass das Vereinigte Königreich wird da sein, um sie zu unterstützen. Er wollte auch klarstellen, dass weder die NATO noch die G7 gegen die Russen sind, sondern gegen Putin. Johnson kündigte ein neues militärisches und finanzielles Hilfspaket für die Ukraine an, das die Entsendung von 6.000 zusätzlichen Raketen an die ukrainische Armee umfasst. Mit den neuen 6.000 Raketen, einschließlich Panzerabwehrgranaten, verdoppelt das Vereinigte Königreich seinen Vorrat an diesen Waffen auf mehr als 10.000. Derzeit haben die britischen Behörden bereits 4.000 Panzerabwehrwaffen an die ukrainische Armee geliefert, darunter NLAW- und Javelin-Raketen, die von einer einzigen Person von der Schulter abgefeuert werden können und die laut Analysten unter den russischen Truppen Chaos angerichtet haben. Starstreak-Flugabwehrraketen werden ebenfalls bereitgestellt, damit die ukrainischen Streitkräfte Angriffe der russischen Luftfahrt abwehren können. Das Vereinigte Königreich wird außerdem weitere 25 Millionen Pfund (30 Millionen Euro) an finanzieller Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte bereitstellen, zusätzlich zu den 400 Millionen Pfund (480 Millionen Euro), die bereits für wirtschaftliche und humanitäre Hilfe bereitgestellt wurden. CHEF Darüber hinaus berichtete Johnson, dass das Vereinigte Königreich dem BBC World Service zusätzliche 4,1 Millionen Pfund (4,7 Millionen Euro) zur Bekämpfung von Fehlinformationen in Russland und der Ukraine sowie neue finanzielle und polizeiliche Unterstützung für die Untersuchung des IStGH zu Kriegsverbrechen zur Verfügung stellen werde. CHEF mb/katze/ch