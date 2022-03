Isabel Acevedo schickt ein notarisches Schreiben an Christian Dominguez und bestätigt, dass sie wegen Kritik an ihrer Beziehung bei ihm gelandet ist

War alles eine Lüge? Isabel Acevedo trat in der Sendung Magaly Tv: La firma auf, um über die wahren Gründe für das Ende ihrer Beziehung zu zu zu sprechen Christian Dominguez. Laut Cumbiambero endeten sie, weil die Tänzerin nicht wollte, dass ich den Sohn, den sie mit Karla Tarazona hatte, sehe.

Die Influencerin bestritt die Vorwürfe der Animatorin von América Hoy und stellte fest, dass sie bei ihm gelandet sei, weil sie die ständigen Angriffe seiner Beziehung satt hatte und dass sie ihm bereits zu misstrauen begonnen hatte.

„ Ich bin bei ihm gelandet, weil er mich müde gemacht hat, ich es satt hatte, seinen Rucksack zu tragen, sagte ich ihm, aber er möchte mich für seine Handlungen verantwortlich machen, die ich als Vater annehmen sollte, stattdessen sagt er, dass es nur um das Kind geht “, sagte er.

Isabel Acevedo enthüllte auch, dass ein weiterer Grund für das Ende ihrer Beziehung zum Cumbiambero die ständigen Angriffe waren, die sie von Karla Tarazona erhielt, da sie jedes Mal, wenn sie im Fernsehen sprechen konnte, in ihre Beziehung geriet und dies änderte sich im Laufe der Jahre nicht.

Zu einem anderen Zeitpunkt gestand die „Chabelita“, dass sie Christian Dominguez gegenüber misstrauisch wurde, bis sie zu seinem Handy kam, um die Gespräche zu überprüfen, die er mit einigen Mädchen über Instagram geführt hatte. Sie behauptete, dass sie zwar keine Untreue bestätigte, aber bemerkte, dass es bestimmte Flirts mit Frauen gab, die sie nicht kannte.

„ Ich habe ein paar Nachrichten gefunden, ich weiß nicht, wer das Mädchen war, aber auf Instagram habe ich herausgefunden, dass sie geflirtet hat. Dann erzählte mir eine Person in meiner Nähe, dass er mit einer Person flirtete, die nicht sein Partner ist, um zu handeln. Abgesehen davon war die Mutter von Christians Sohn auch ein ständiger Kampf „, fügte er hinzu.

Darüber hinaus wies die Tänzerin mit ihrem Anwalt darauf hin, dass sie einen notariellen Brief an die Fernsehmoderatorin geschickt hätten, um dies zu korrigieren, da das, was sie im Fernsehen sagte, nach drei Jahren romantischer Beziehung nicht die wahren Gründe für ihre Trennung war.

PAMELA FRANCOS UHR GEFUNDEN

Isabel Acevedo wies darauf hin, dass der Cumbiambero an dem Tag, an dem sie Christian Domínguez mit Pamela Franco verstärkten, nur zu enthüllen wagte, dass sie getrennt waren. Ein paar Tage später holte er die Dinge ab, die er in der Abteilung von Cumbiambero hatte, und bekam eine Überraschung.

„Er kam heraus, um zu sagen, dass er mit mir fertig war, und ich habe gerade im Fernsehen herausgefunden, dass es keine gegenseitige Vereinbarung gab, zu sagen, dass wir fertig waren. Ich hatte es beendet, aber er musste es mir immer noch sagen „, sagte er.

„Meine Kleidung war in seinem Haus, er wollte, dass ich bei ihm wohne, aber meine Mutter sagte mir 'Du gehst erst, wenn er sich scheiden lässt. ' Ich ging an diesem Tag zu ihr nach Hause, nahm alle meine Sachen heraus und fand eine Uhr in ihrem Badezimmer, es war ihre Uhr (Pamela Franco), weil ich sie dann in einigen sah Bilder „, fügte er hinzu.

