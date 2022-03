Invasion der Ukraine LIVE: Internationale Atomenergiebehörde warnte vor aktiven Bränden in der Nähe des Werks Tschernobyl

Es ist der erste Monat seit Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine ohne Hinweise auf einen Rückschritt in Wladimir Putins Behauptungen.

Am Donnerstag werden sich die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und ihre G7- und NATO-Verbündeten voraussichtlich mit der Absicht treffen, neue Sanktionen gegen Moskau zu koordinieren.

Die NATO schätzte am Mittwoch, dass in vier Wochen der Kämpfe in der Ukraine zwischen 7.000 und 15.000 russische Soldaten gestorben sind. In der Zwischenzeit haben die russischen Behörden den Zugang zum Nachrichtendienst der US-Suchmaschine Google in Russland eingeschränkt, da er falsche Informationen über die „spezielle Militäroperation“ enthält, die der Kreml in der Ukraine gestartet hat.

Nach dem ersten Monat der Aggression im Kreml forderte Präsident Volodymyr Zelensky Bürger auf der ganzen Welt auf, auf die Straße zu gehen, um gegen die Invasion Russlands in ihr Land zu protestieren.

Als nächstes die Minute für Minute der russischen Invasion: (ukrainische Zeit, GMT+2):

Donnerstag, 24. März:

2:30 Uhr: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) warnte davor, dass die Feuerwehr der Stadt Tschernobyl vier Waldbrände gelöscht hat und dass es im Rahmen der russischen Invasion in der Ukraine immer noch aktive Ausbrüche in der Nähe des Kernkraftwerks gibt.

„Die Regulierungsbehörde teilte der IAEO letzte Woche mit, dass sie die Situation in der Sperrzone des Kernkraftwerks vor der jährlichen „Brandsaison“, in der häufig spontane Brände in der Region auftreten, genau überwacht „, sagte ihr Generaldirektor Rafael Grossi in einer Erklärung.

In Bezug auf eine mögliche Vereinbarung, die es der IAEO ermöglicht, technische Hilfe in ukrainischen Atomanlagen zu leisten, stellte Grossi fest, dass er bereit sei, „sofort“ in das Land zu gehen, um es zu schließen, und fügte hinzu, dass es in Bezug auf die laufenden Verhandlungen kein „positives Ergebnis“ gebe.

1:40: Das russische Außenministerium gab an diesem Mittwoch zu, dass die Regierung Schwierigkeiten hat, ihre Botschaften im Ausland zu finanzieren.

Der stellvertretende Außenminister Jewgeni Iwanow wies darauf hin, dass diese Probleme auf die Reihe von Sanktionen zurückzuführen sind, die verschiedene Nationen der internationalen Gemeinschaft - darunter die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, Japan, Kanada oder das Vereinigte Königreich - gegen Moskau verhängt haben.

01:00: Die US-Regierung bestätigte an diesem Mittwoch, dass ihre Botschaft in Moskau eine Liste von Diplomaten erhalten hat, die vom russischen Außenministerium als unerwünscht erklärt wurden.

„Dies ist Russlands letzter vergeblicher und unproduktiver Schritt in unseren bilateralen Beziehungen“, beklagte ein Sprecher des Außenministeriums in einer Erklärung.

00:55: Die russische Raumfahrtbehörde (Roscosmos) berichtete am Mittwoch, dass sie von ihren internationalen Partnern die Zahlung in Rubel verlangen möchte, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin eine ähnliche Maßnahme für die Lieferung von Gas nach Europa angekündigt hatte.

00:40: Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, forderte Bürger auf der ganzen Welt auf, auf die Straße zu gehen, um gegen die Invasion Russlands in ihr Land zu protestieren.

„Kommen Sie mit ukrainischen Symbolen, um die Ukraine zu unterstützen, die Freiheit zu unterstützen und das Leben zu unterstützen“, sagte Zelensky in einem englischen Video. „Komm auf deine Plätze, auf deine Straßen, werde sichtbar und gehört.“

00:15: Das Vereinigte Königreich wird 6.000 zusätzliche Raketen in die Ukraine liefern und damit seine Verteidigungswaffenlieferungen an das Land seit der russischen Invasion verdoppeln, kündigte Premierminister Boris Johnson am Mittwoch, am Vorabend von zwei NATO-Gipfeln und der G7.

Neuigkeiten in der Entwicklung...

LESEN SIE WEITER: