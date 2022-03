Insgesamt können 92,82 Millionen Mexikaner an Konsultationen teilnehmen

Mexico City, 23 Mrz Das National Electoral Institute (INE) von Mexiko hat am Mittwoch einstimmig das Wählerverzeichnis und die nominelle Liste der Wähler erklärt, die im Konsultationsprozess für den Widerruf des Präsidentenmandats verwendet werden sollen, das am 10. April stattfinden wird. Millionen Bürger. In einer Sondersitzung sagte der Präsident des INE, Lorenzo Córdova, dass die Erklärung beider Dokumente für gültig und endgültig „bestätigt, dass das INE die Universalität des Wahlrechts garantiert“. Er wies darauf hin, dass jeder in der Nominalliste registrierte Bürger, der über seinen gültigen Berechtigungsnachweis verfügt, „am 10. April teilnehmen kann, um seine Meinung zum Widerruf des Mandats des Präsidenten der Republik frei abzugeben, und dass er einen Stimmzettel haben wird, der auf ihn wartet und bei der Abstimmung auf ihn wartet. Zentrum, das ihm entspricht.“ Er erinnerte daran, dass die Gesamtzahl der Bürger, die in der nominalen Wählerliste registriert sind, „wir sind diejenigen, die am 10. April abstimmen können und die Grundlage für die Berechnung der 40% sind, die Artikel 35 der Verfassung als Prozentsatz festlegt, damit die Ergebnisse dieser Übung verbindlich sind“, sagte er. Córdova war der Ansicht, dass die Fortschritte, die Mexiko im Bereich der Registrierung erzielt hat, „es uns ermöglichen, den diametralen Unterschied zwischen der Wählerregistrierung, die wir heute haben, und der in der Zeit des vordemokratischen Mexikos verwendeten Wählerregistrierung gegenüberzustellen“. Er sagte, dass Geschichten über Menschen, die „mehr als einmal gewählt haben, Personen, die aus dem Register ausgeschlossen wurden, um sie an der Wahl zu hindern, oder Verstorbene, die gewählt haben“, Phänomene sind, die dank des robusten Wahlsystems, das die Wahlliste und die Nominalliste zu ihrer Achse macht, „in der Vergangenheit geblieben sind und wurden aus der Organisation von Wahlen in Mexiko ausgerottet“. Darüber hinaus erinnerte er daran, dass der INE General Council genehmigt hat, um die Teilnahme der Bürger am Widerrufsverfahren zu erleichtern, dass die Anmeldeinformationen, die am 1. Januar 2022 ihre Gültigkeit verloren haben, „in solchen Prozessen wie bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr verwendet werden können“. Am Mittwoch informierte das INE die Beschwerde- und Beschwerdekommission der Agentur, die eine vorbeugende Maßnahme gegen Präsident Andrés Manuel López Obrador zur Verbreitung von Regierungspropaganda während eines verbotenen Zeitraums sowie zur Förderung des Konsultationsprozesses für den Widerruf der Mandat der Bürger. In den letzten Wochen hat López Obrador das INE kritisiert, dem er vorwarf, die Konsultation zum Widerruf des Mandats nicht fördern zu wollen. Die Konsultation, die sich aus dem im September erlassenen Bundesgesetz über den Widerruf des Mandats ergibt, ist umstritten, weil der mexikanische Präsident selbst es fördert. Daher hat die Opposition ihn einer „dauerhaften Kampagne“ zur Mobilisierung seiner Reihen beschuldigt. CHEF jmrg/kopie (Foto)