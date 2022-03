Estiwar G flirtete erneut mit Claudia Bahamón und Carlos Báez wurde zu der Präsentation eines einzigartigen Gerichts in „MasterChef Celebrity“ beglückwünscht

An diesem Mittwoch kam die Herausforderung, auf die viele Fans von „MasterChef Celebrity“ warteten: die der Mystery-Box; und bevor er sie öffnete, sagte Jorge Rausch voraus, dass jeder anders sein würde, und das war es auch.

Als sie aufgedeckt wurden, fanden die Prominenten für viele eine unangenehme Überraschung: Teile wie die Augen, das Gehirn und das Chunchullo des Rindfleisches integrierten die Kisten. Sofort äußerte die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer offensichtliche Abscheu, angefangen bei Tatán Mejia und Carlos Báez. Daher bestand der Test darin, mit diesen Teilen eine Vorbereitung zu machen, nicht bevor sie gut gereinigt wurden, insbesondere das Gehirn.

Alle Prominenten hatten 60 Minuten Zeit, um aufgrund ihrer Kreativität ein Gericht zuzubereiten, das gut schmeckte und das sie der einzigen Immunitätsnadel würdig machte, die auf dem Spiel stand. Keiner begann als großer Favorit, außer Estiwar G, der Chunchullo machen musste, ein leichtes Element für ihn, wenn man bedenkt, welche „Toxitoure“ er in Bogotá gemacht hat und für die er berühmt ist.

Es lag auch an Carolina, ein Gericht mit dem Darm des Rindfleisches zuzubereiten, und in der Runde der Köche für die Küchen gab sie an, dass sie „den Chunchullo internationalisieren“ werde. Tatán ihrerseits sagte, dass sie mit ihren Augen einen Sofrito machen würde, und Natalia sagte Nicolás de Zubiria, dass sie daran dachte, mit reifen Bananen ein paar Scheiben Gehirn zu machen.

Nach der festgelegten Zeit für ihre Vorbereitungen bereiteten sich die Prominenten auf die Bewertungsphase vor. Nur fünf gingen vor den Juroren vorbei, und der erste von ihnen war Carlos, der die Köche mit einigen Tacos mit Augen überraschte, die „Ups, diesen habe ich nicht erwartet“ genannt wurden. Nicolás de Zubiría war der erste, der vorbeikam und sagte, dass das Gericht „phänomenal“ sei, und Jorge Rausch katapultierte es mit der Aussage, dass es das erste Mal im gesamten Wettbewerb war, dass ein Kandidat ein Gericht mit perfekt gekochten Augen präsentierte.

Der zweite, der zum Rednerpult vorrückte, war Estiwar G, der offiziell „König von Chunchullo“ genannt wurde. Wie erwartet war sein Gericht einer der Favoriten der Richter, da die in Bananenbasis gefüllten Chinchulin-Stücke gut kombiniert wurden. Aber in dieser Staffel hatte der Influencer einen Vor- und Nachnamen: Claudia Bahamón und er ließen ihn das wissen, während Rausch, Carpentier und de Zubiria das Gericht probierten.

„Mein Chunchullo ist eine Taktik, um Claudia Bahamón zu verführen“, sagte der Mann aus Bogota.

Aida Morales war die vierte Teilnehmerin, die bestanden hat. Die „Königin des Chunchullo“ erzählte eine emotionale Familiengeschichte rund um ihre Kreation, die auch die anspruchsvollen Richter begeisterte. Auf der anderen Seite waren Manuela Gonzáez und Isabella Santiago die letzten, die ihre Werke ausstellten. Der erste machte einige „gut nachdenkliche Kroketten“ mit Gehirnen, und sowohl Rausch als auch Carpentier behaupteten, dass Salz auf der Abdeckung der Eingeweide benötigt werde. Das venezolanische Modell ihrerseits wurde zu ihren Rippen befragt, weil einige Kartoffeln roh waren.

Obwohl nicht alle von ihnen bestanden wurden, war die Entscheidung der Jurys nicht schwierig, aber sie wählten Aida Morales als Sieger der Herausforderung, aber sie haben Carlos auch besonders für seine Leistung im Wettbewerb erwähnt. Im Rahmen der Diskussion der drei Köche kam das Gericht von Estiwar G, aber durch einstimmige Entscheidung gewann diejenige der Schauspielerin, die gegen die nächste Herausforderung der Kreativität immun sein wird.

