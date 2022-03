Ein kubanischer Einwanderer wird auf einem Windsurfbrett in den Gewässern Floridas gerettet

Miami, 24 Mrz Ein kubanischer Tauchtrainer, der mit einem Windsurfbrett die Straße von Florida überquerte, wurde vor den South Florida Keys (USA) gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Die US-Küstenwache in Islamorada rettete den Mann, der am Mittwoch auf einem Windsurfbrett fuhr, ungefähr 24 km südlich dieses Schlüssels aus Florida, laut einem Tweet der Bundesbehörde. Der Mann, den mehrere lokale Medien als Elián Lopez identifiziert haben, „wurde für eine höhere Versorgung in den EMS (Rettungsdienst) versetzt. Er trug einen #chalecosalvavidas, er hatte ein GPS und Handys „, fügt der Tweet aus dem siebten Bezirk der Küstenwache hinzu. Wie heute von Medien wie Local 10 veröffentlicht, ist López Tauchlehrer aus der Stadt Varadero in der Provinz Matanzas (Kuba) und hat beschlossen, diese Reise zu unternehmen, um in den USA medizinisch versorgt zu werden. „Es erfordert dringende Medikamente, was einer der Gründe ist, warum er sein Leben verzweifelt riskiert hat“, schrieb Dunia Rodríguez, seine Cousine, in einer Petition auf Change.org. Die Petition, „Eliáns Deportation nach Kuba zu stoppen“, übersteigt 300 Unterschriften und zielt darauf ab, 500 zu gewinnen. Laut seinen Verwandten hat Elián Lopez eine Kolostomie gegen Darmkrebs und verließ Kuba, um eine medizinische Behandlung in den Vereinigten Staaten zu suchen, eine Behandlung, die er laut Univision in Kuba nicht erhalten kann. „Er war sehr dehydriert und sie brachten ihn ins Krankenhaus“, schrieb Alaydin Cabrera, ein Cousin von López, der sich in den sozialen Medien angeschlossen hat, um um Hilfe zu bitten, auf Facebook. Cabrera und Rodriguez gehören zu den Verwandten, die öffentlich die US-Einwanderungsbehörden auffordern, Lopez in diesem Land zu bleiben und „die Behandlung zu erhalten, die er braucht, und sich schließlich mit seiner Frau und seiner Tochter wiederzuvereinigen“, schrieben sie. Martin McAdams, Petty Officer der Küstenwache, sagte, Lopez habe „Sicherheitsausrüstung getragen, die sehr notwendig ist, wenn wir Personen lokalisieren“, sammelt Local 10. CHEF jip