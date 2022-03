Duque sagt, dass die Welt aufgrund von Covid-19 in Zeiten der „Unsicherheit“ lebt

Bogotá, 24 Mrz Der kolumbianische Präsident Iván Duque sagte am Donnerstag, dass die Welt Zeiten der „Volatilität“ und „Unsicherheit“ erlebt, die durch die Coronavirus-Pandemie verstärkt werden. Aus diesem Grund sind Maßnahmen erforderlich, um Jugendliche in beruflichen Fähigkeiten auszubilden und den Herausforderungen zu begegnen, die die Umstände mit sich bringen. Dies wurde durch die Einrichtung des vierten Qualifikationsgipfels der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (Skills Summit 2022) in Cartagena de Indias sichergestellt, an dem auch der Generalsekretär dieser Organisation, Mathias Cormann, teilnahm. „Wir erleben globale Umstände, die als Zeiten der Volatilität, Unsicherheit, Zeiten der Komplexität und Zeiten der Mehrdeutigkeit definiert werden können und die durch die verheerenden Umstände dieser Covid-19-Pandemie verschärft wurden“, sagte das Staatsoberhaupt. Er fügte hinzu, dass diese Umstände schwieriger und „manchmal absurd werden, wenn es wahnsinnige Gewaltakte gibt, wie sie zu diesen grausamen, unmenschlichen und unerklärlichen“ Angriffen Russlands auf die Ukraine geführt haben. Auf der anderen Seite betonte Duque, dass Kolumbien eines der OECD-Mitgliedsländer war, die am besten mit dem Coronavirus fertig wurden, und eines derjenigen, die es geschafft haben, seine Wirtschaft am schnellsten wiederzugewinnen. Die OECD begrüßte Kolumbien im Jahr 2020 nach einem Beitrittsprozess, der 2013 begann, als Mitglied der Organisation und machte es zum 37. Mitglied, das dritte Mitglied in Lateinamerika, das Teil dieses Clubs für gute Praxis war. Dieser Gipfel konzentriert sich auf die Stärkung der Fähigkeiten für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und bietet wirksame Möglichkeiten zur Verbesserung und Rehabilitation der gesamten Gesellschaft. „Ich möchte eine besondere Einladung in die OECD-Länder aussprechen: Wir Länder müssen die Vereinigung zweier Konzepte entwickeln, umsetzen und leiten: Nachhaltigkeit und Technologie, die zusammenkommen und es auf eine Weise nennen können, beispielsweise Nachhaltigkeit“, sagte Duque. SOLIDE ABER UNGLEICHMÄSSIGE ERHOLUNG Sekretär Cormann seinerseits betonte, dass sich die Volkswirtschaften der OECD-Länder „solide“ erholten, obwohl er einräumte, dass der Prozess „uneinheitlich“ sei. Er wies darauf hin, dass die Erholung „Druck auf die globale Lieferkette ausgeübt hat“ und dass dies durch den Krieg um Russland und die Ukraine verschärft wird, der sich auf den internationalen Energiemarkt und die Wirtschaftsprognosen auswirkt. Er erinnerte auch daran, dass Kolumbien fast zwei Millionen Venezolaner willkommen geheißen habe, um ihnen „eine neue Chance zu geben“, und sagte auch, dass Polen eine große Anzahl von Menschen empfängt, die aus der Ukraine fliehen. Deshalb befürwortete er, dass diese Menschen eine Ausbildung erhalten, um sich in die Wirtschaft der Länder integrieren zu können. Der Gipfel, der diesen Freitag endet, hat das Thema „Stärkung der Fähigkeiten für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“. Es umfasst Minister, Botschafter und Experten aus 35 Ländern der Organisation und sieben globale Agenturen.