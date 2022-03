Die UN verabschiedete eine Resolution, in der ein Ende der russischen Invasion in die Ukraine gefordert wurde: welche Länder stimmten dagegen

Names of countries are seen on the screen as the voting starts during a special session of the U.N. General Assembly on Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations headquarters in New York City, New York, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Die UN-Generalversammlung forderte am Donnerstag in der zweiten Resolution in weniger als einem Monat erneut die „sofortige Einstellung“ der Feindseligkeiten Russlands in der Ukraine sowie „aller Angriffe auf Zivilisten und zivile Ziele“, die nicht bindend ist.

Mit 140 Stimmen dafür, 5 gegen (Russland, Syrien, Nordkorea, Eritrea und Weißrussland) und 38 Stimmenthaltungen stimmte die internationale Gemeinschaft dieser neuen Resolution der Ukraine zu den „humanitären Folgen der russischen Aggression“, die in weniger mehr als ein Monat verursachte die Vertreibung von 10 Millionen Menschen, 3,5 Millionen von ihnen Flüchtlinge im Ausland, halb Kinder.

Durch seinen Sprecher betonte UN-Generalsekretär António Guterres, wie wichtig es ist, dass Mitglieder der Organisation eine humanitäre Resolution annehmen, vor allem aber, dass sie dies tun, indem sie Einheit zeigen.

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Ablehnung der russischen Invasion des ukrainischen Territoriums durch die internationale Gemeinschaft fast derjenigen ähnelt, die am 2. März gezeigt wurde, als die Resolution verabschiedet wurde, die die russische Aggression „bedauerte“ und deren sofortige Einstellung forderte.

Die Ergebnisse der Abstimmung sind während einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung zur Invasion Russlands in die Ukraine am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York, New York, USA, am 24. März 2022 auf dem Bildschirm zu sehen. Reuter/Brendan McDermid

Andererseits lehnte der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch eine von Russland vorgeschlagene Resolution zur humanitären Lage in der Ukraine ab, einen Text, den die Westmächte als zynischen Versuch anprangerten, ihre Aggression gegen das Nachbarland zu vertuschen.

Moskau erlitt eine klare diplomatische Niederlage, da nur China seine Initiative unterstützte, während sich die anderen dreizehn Mitglieder des Sicherheitsrats en bloc der Stimme enthielten. Somit blieb die Entschließung weit hinter den neun Stimmen zurück, die erforderlich waren, um voranzukommen, und verhinderte, dass Länder wie die Vereinigten Staaten von ihrem Vetorecht Gebrauch machen mussten, um sie zu blockieren.

Der russische Text forderte unter anderem die Achtung der „humanitären Prinzipien“, verurteilte Angriffe auf Zivilisten und forderte einen ausgehandelten Waffenstillstand in der Ukraine, erwähnte jedoch zu keinem Zeitpunkt die Gründe für die Krise im Land, dh die russische Invasion.

Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen im Rahmen des russischen Überfalls in die Ukraine am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York, New York, USA, 23. März 2022.

„Es ist wirklich inakzeptabel, dass Russland den Mut hat, eine Resolution vorzulegen, in der die internationale Gemeinschaft aufgefordert wird, eine humanitäre Krise zu lösen, die nur Russland verursacht hat“, sagte US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield, die Moskau beschuldigte, versucht zu haben, die UN zur Deckung seiner Aktionen einzusetzen.

„Wenn Russland sich solche Sorgen um Zivilisten macht, gibt es nur eines zu tun: seine Offensive zu beenden und seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen“, fügte der französische Vertreter Nicolas de Rivière hinzu.

(Mit Informationen von EFE und AFP)

