Die UN schätzt, dass die russische Wirtschaft 2022 um 7,3% zusammenbrechen wird

Genf, 24 Mrz Die russische Wirtschaft, ein Land, das infolge seiner Invasion in die Ukraine intensiven internationalen Sanktionen ausgesetzt ist, wird 2022 um 7,3 Prozent sinken, wie die Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) am Donnerstag in ihrem aktualisierten Prognosebericht geschätzt wurde. Vor sechs Monaten prognostizierte die UN-Agentur, dass die russische Wirtschaft in diesem Jahr um 2,3% wachsen würde. Angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Krieges hat sie jedoch beschlossen, diese Prognose um 9,6 Punkte zu senken und damit vorherzusagen, dass Russland das Land sein wird, das am stärksten von den wirtschaftlichen Folgen des Krieges betroffen sein wird vor einem Monat. Infolge dieser Abwärtskorrektur prognostiziert die UNCTAD auch, dass die europäische Wirtschaft nur um 0,9 Prozent wachsen wird, verglichen mit 3 Prozent, die vor einem halben Jahr geschätzt wurden, ein Prozentsatz, der den Alten Kontinent deutlich unter den erwarteten BIP-Zuwächsen in Amerika (2,4 Prozent) und Asien (3,8 Prozent) bringen würde.