Die Ukraine warnte Weißrussland, dass ihre Truppen „gnadenlos“ zerstört werden, wenn sie das Gebiet betreten

Der Außenminister der Ukraine, Dimitro Kuleba, warnte die belarussische Seite, dass ihre Streitkräfte, wenn sie in ukrainisches Gebiet eindringen und die Feindseligkeiten beginnen, sie wie russische Truppen „gnadenlos“ zerstört werden.

„Wir haben der belarussischen Seite sehr einfach und klar mitgeteilt, dass ihre Streitkräfte, wenn sie in das Gebiet der Ukraine eindringen und hier Feindseligkeiten beginnen, sie rücksichtslos zerstört werden, genau wie die russische Armee zerstört wird“, sagte Kuleba in Erklärungen im ukrainischen Fernsehen, die von der Ukrinform gesammelt wurden Agentur.

Kuleba sagte: „Das Letzte, was die Weißrussen interessieren sollte, ist, dass ihre Kinder, Brüder und Ehemänner hier aufgrund einiger absurder Ideen von Putin und Lukaschenko sterben.“ Er fügte hinzu, dass die belarussischen Truppen nicht bereit seien zu kämpfen.

Kuleba fügte hinzu, dass die belarussische Armee einigen Quellen zufolge „nicht will und nicht bereit ist, gegen die Ukraine zu kämpfen“.

Laut dem jüngsten Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook gibt es in der Nähe der Grenze zur Ukraine etwa vier taktische Bataillonsgruppen der belarussischen Streitkräfte.

Die Ukraine warnte Belarus davor, dass ihre Streitkräfte „gnadenlos“ zerstört werden, wenn sie das Gebiet betreten

Die Ukrinform-Agentur erklärt unter Berufung auf das ukrainische Verteidigungsministerium, dass Russland versucht, die belarussische Armee zur Teilnahme am Krieg gegen die Ukraine zu überreden, selbst mit Zahlungen, die angeblich zwischen 1.000 und 1.500 Euro pro Monat liegen würden.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte am Mittwoch Belarus auf, „seine Komplizenschaft an Putins Invasion zu beenden“. In diesem Zusammenhang haben die ukrainischen Behörden erklärt, dass es immer noch „unmöglich ist, die Möglichkeit auszuschließen“, an russischen Truppen teilzunehmen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag mit, dass es Anzeichen für Vorbereitungen der belarussischen Behörden auf eine Offensive gebe, obwohl Minsk konsequent darauf bestanden hat, nicht am Krieg teilzunehmen und sich nicht den Feindseligkeiten anzuschließen.

Die Ukraine hat auch angeprangert, dass das Gebiet von Belarus von Russland für den Transfer von Truppen und Ausrüstung im Rahmen der Invasion genutzt wurde. Die Offensive begann Tage, nachdem Putin die Unabhängigkeit der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk in der Ostukraine anerkannt hatte.

Auf der anderen Seite hat Belarus mehrere Treffen zwischen Delegationen der Ukraine und Russlands veranstaltet, um zu versuchen, eine Einigung zur Beendigung des Konflikts zu erzielen. Dies ist eine der wichtigsten Verhandlungswege, abgesehen von einem Treffen zwischen den Außenministern beider Länder in der Türkei und der von Israel durchgeführten Vermittlung.

(Mit Informationen von Europa Press und EFE)

