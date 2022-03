Die Staatsanwaltschaft bittet darum, den brasilianischen Minister für den Nutzen der Evangelikalen zu untersuchen

(Update mit neuen Erklärungen des Ministers) Brasilia, 23 Mrz Der brasilianische Generalstaatsanwalt Augusto Aras hat am Mittwoch den Obersten Gerichtshof gebeten, eine Untersuchung gegen den Bildungsminister Milton Ribeiro einzuleiten, weil er angeblich evangelikale Pastoren bei der Verteilung öffentlicher Ressourcen bevorzugt hatte. Aras möchte klarstellen, ob die evangelischen Führer Gilmar Santos und Ariton Moura, beide in der Nähe von Präsident Jair Bolsonaro und ohne offizielle Regierungsstellung, sich für die „Befreiung von Ressourcen“ im Zusammenhang mit dem Bildungsministerium ausgesprochen haben. In dem an den Obersten Gerichtshof gesendeten Dokument weist der Staatsanwalt auf die Möglichkeit hin, dass unter anderem Verbrechen der passiven Korruption, Ausflüchtung und Einfluss auf den Menschenhandel begangen wurden. Der Antrag des Staatsanwalts stützt sich auf Zeitungsberichte, die diese Woche veröffentlicht wurden und die Existenz eines „parallelen Kabinetts“ innerhalb des Bildungsministeriums aufzeigen, das von evangelischen Pastoren kommandiert würde. „Den Berichten zufolge bleiben religiöse Führer Minister Ribeiro nahe und wären dafür verantwortlich, Forderungen der Gemeinden nach Ressourcen und Arbeiten zu stellen“, sagte die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung, in der auch die beiden oben genannten Pastoren untersucht werden sollen. Der Skandal nahm eine neue Dimension an, nachdem die Zeitung Folha de São Paulo ein Audio veröffentlicht hatte, in dem der Minister, der auch presbyterianischer Pastor ist, versichert, dass die Bildungsbudgets zu seinen Prioritäten gehören, um Projekte jener evangelischen Kirchen zu fördern, die mit der Regierung verbunden sind. „Meine Priorität ist es, erstens die Gemeinden zu betreuen, die dies am dringendsten benötigen, und zweitens all diejenigen zu betreuen, die Freunde von Pastor Gilmar sind“, sagte Ribeiro in dem aufgezeichneten Gespräch, in dem er erklärt, dass diese Strategie auf „eine besondere Anfrage“ reagiert, die der „Präsident der Republik“ selbst an ihn gerichtet hat . Ebenso berichtete die Zeitung O Estado de Sao Paulo, dass Gilmar Santos einen Bürgermeister um einen unbestimmten Geldbetrag gebeten habe, um seine Forderungen mit dem Bildungsministerium zu „protokollieren“, und dass er ihm nach Freigabe der Ressourcen „ein Kilo Gold“ zahlen sollte. Gleichzeitig genehmigte der Rechnungshof, das den brasilianischen Staat beaufsichtigt, eigene Untersuchungen durchzuführen, um mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung der Ressourcen des Bildungsministeriums festzustellen. Trotz des zunehmenden Drucks von parlamentarischen Gruppen und Bildungseinrichtungen bleibt Ribeiro vorerst an der Spitze des Bildungswesens, eine Position, die er seit Juli 2020 innehatte. In einem Interview mit CNN Brasil räumte der Minister heute ein, dass er die beiden evangelikalen Pastoren auf Wunsch von Bolsonaro empfangen habe, obwohl er kurz darauf in Erklärungen an Jovem Pan sagte, der Präsident habe ihn „nie“ „absolut nichts“ darüber gefragt. Er betonte auch, dass er in der Vergangenheit mindestens einen der Ordensleute dem Office of the Comptroller General of the State gemeldet habe, um ihn auf die mögliche „Praxis irregulärer Anordnungen und Vermittlungen“ zu untersuchen. Ribeiro, der vierte Bildungsminister seit dem Amtsantritt des rechtsextremen Bolsonaro im Jahr 2019 ist, reagiert nun vor dem Obersten Gerichtshof wegen eines mutmaßlichen Verbrechens der Homophobie, nachdem er öffentlich erklärt hat, dass Homosexuelle „das Produkt falsch angepasster Familien“ sind. CHEF cms/cfa/rrt