Die nordkoreanische Rakete fiel 150 km vor der Küste von Hokkaido nördlich von Japan

Tokio, 24 Mrz Die heute von Nordkorea abgefeuerte Rakete landete im Japanischen Meer etwa 150 Kilometer vor der Küste von Hokkaido nördlich des japanischen Archipels, wie das japanische Verteidigungsministerium über den neuen Test in Pjöngjang berichtete, der vermutlich ein interkontinentales ballistisches Projektil (ICBM). Die Rakete traf die Gewässer in Japans Ausschließlicher Wirtschaftszone (AWZ) westlich der Toshima-Halbinsel (Präfektur Hokkaido) um 15.44 Uhr Ortszeit (6,44 GMT), teilte der stellvertretende Verteidigungsminister Makoto Oniki den Medien mit. Der stellvertretende Minister stellte fest, dass die Rakete etwa 71 Minuten lang geflogen wäre, und erklärte, dass es sich aufgrund der erkannten Flugeigenschaften „um eine neue Art von interkontinentaler ballistischer Rakete handeln könnte". Die Rakete legte eine Strecke von 1.100 Kilometern zurück und erreichte eine maximale Höhe von 6.000 km, nach Angaben von Oniki, die auch hervorhoben, dass sie „viel höher" ist als der letzte ICBM-Start von Pjöngjang im Jahr 2017. Die südkoreanische Armee wies auch darauf hin, dass sie glaubt, es handele sich um ein ICBM, das, wenn es bestätigt wird, der erste derartige Test seit November desselben Jahres sein würde und Pjöngjangs Bereitschaft unterstreichen würde, neue Waffen dieses Typs zu entwickeln. Die japanische Küstenwache analysiert, ob die Rakete japanischen Schiffen, die in der Region fischten, Schaden zufügen könnte, während die japanische Exekutive eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates einberufen hat, um die Situation zu erörtern. „Dies ist eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit Japans, und da der Start nicht gemeldet wurde, obwohl er in die Gewässer der AWZ fiel, ist dies eine äußerst problematische und gefährliche Handlung für die Integrität von Schiffen oder Flugzeugen", fügte der japanische stellvertretende Minister hinzu, der auch Tokyos „starke Verurteilung" zum Ausdruck brachte. Dieser Aufsatz markiert das Ende des selbst auferlegten Moratoriums des Regimes für ICBM-Starts, um die Positionen vor dem ersten Gipfel des nordkoreanischen Führers Kim Jong-un und des damaligen US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2018 näher zusammenzubringen. Das nordkoreanische Regime hat auf dem Einparteienkongress 2021 einen Fünfjahresplan für die Modernisierung der Waffen ausgearbeitet, der hinter den aktuellen Waffentests steht (12 seit Jahresbeginn, eine Rekordzahl).