Die NATO warnt vor chemischen Angriffen in der Ukraine würde den Naturkonflikt

Brüssel, 24 Mrz NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte am Donnerstag davor, dass ein russischer chemischer Angriff in der Ukraine „die Art“ des dort stattfindenden Krieges „stark verändern“ und auch benachbarte verbündete Länder betreffen könnte, ohne zu wollen, ob er eine Abwehrreaktion der Allianz. „Ich werde nicht darüber hinaus spekulieren, dass die NATO immer bereit ist, jede Art von Angriff auf ein verbündetes Land zu verteidigen, zu schützen und darauf zu reagieren“, sagte Stoltenberg der Presse bei seiner Ankunft auf dem außerordentlichen Gipfel der Allianzführer zur Bewältigung der Krise in der Ukraine. Stoltenberg sagte, er habe gefragt, ob die NATO den Einsatz chemischer Waffen in der Ukraine als Angriff auf ein Mitglied der Organisation betrachten würde. „Ich werde nicht spekulieren, außer Folgendes zu sagen: Jeder Einsatz chemischer Waffen würde die Art des Konflikts erheblich verändern, wäre eine offensichtliche Verletzung des Völkerrechts und hätte weitreichende und schwerwiegende Folgen.“ Der norwegische Politiker fügte hinzu, dass „die Ernsthaftigkeit des Einsatzes chemischer Waffen natürlich noch offensichtlicher ist, da die Gefahr einer Kontamination besteht, da sich diese Chemikalien auf größere Gebiete ausdehnen und sogar das NATO-Territorium erreichen.“ Auf diesem Gipfel hoffen die Verbündeten, weitere Unterstützung für die Ukraine zu finden, einschließlich der Bereitstellung von Ausrüstung zum Schutz vor potenziellen chemischen, biologischen oder sogar nuklearen Bedrohungen. Das Bündnis ist besorgt über die Möglichkeit des Einsatzes chemischer oder biologischer Waffen in der Ukraine nach den „falschen Behauptungen“ Moskaus, Kiew produziere chemische Waffen, was ein „Vorwand“ für Russland sein könnte, solche Waffen einzusetzen. Darüber hinaus planen die NATO-Staats- und Regierungschefs heute im Rahmen ihrer sofortigen Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine, der Erklärung von vier neuen multinationalen Bataillonen zuzustimmen, die sich in Ungarn, Rumänien, der Slowakei und Bulgarien befinden und sich denen anschließen werden, die sich seitdem bereits in Polen und im Baltikum befinden 2017. Langfristig bereitet sich die Allianz auch darauf vor, ihre Abschreckungs- und Verteidigungskapazitäten zu überprüfen. Stoltenberg sagte auch, dass „mehr getan werden muss und dass wir daher mehr investieren müssen“. „Es gibt ein neues Gefühl der Dringlichkeit und ich hoffe, dass die Staats- und Regierungschefs zustimmen werden, Investitionen in die Verteidigung zu beschleunigen, um unserer Verpflichtung nachzukommen, mehr in die Verteidigung zu investieren“, sagte er Auf die Frage nach der psychischen Gesundheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin antwortete Stoltenberg, der Präsident habe „einen großen Fehler gemacht, nämlich einen Krieg gegen eine unabhängige und souveräne Nation zu starten“. „Es hat die Stärke der ukrainischen Bevölkerung, den Mut der ukrainischen Bevölkerung und der Streitkräfte unterschätzt und stoßen daher auch auf viel mehr Widerstand als erwartet“, sagte er. Trotz der Unterstützung, die NATO-Verbündete der Ukraine gewähren, bekräftigte der Generalsekretär, dass die transatlantische Organisation keine Truppen oder Flugzeuge in die ehemalige Sowjetrepublik schicken werde, weil sie „die Verantwortung“ habe, dass der Konflikt „nicht über die Ukraine hinaus eskaliert“. „Das würde noch mehr Leid, Tod und Zerstörung verursachen“, betonte er und erklärte, dass die Auferlegung der Flugverbotszone auf die Ukraine, die Kiew fordert, „massive Angriffe auf russische Luftverteidigungssysteme in Russland, Weißrussland und der Ukraine bedeuten und auch bereit sein würde, russische Flugzeuge abzuschießen“. In Bezug auf China, Russlands Verbündeter, der eine zweideutige Position zum Kriegskonflikt einnimmt, forderte Stoltenberg Peking auf, „gemeinsam mit dem Rest der Welt die russische Invasion in die Ukraine eindeutig zu verurteilen und keine politische Unterstützung und natürlich keine materielle Unterstützung für die russische Invasion in die Ukraine zu leisten“. Stoltenbergs Amtszeit als Generalsekretär endete im September, aber der Krieg in der Ukraine hat zu Debatten darüber geführt, ob er länger im Amt bleiben könnte. Der Politiker sagte heute, er werde die Entscheidung, ob er seine Amtszeit auf die dreißig Verbündeten verlängern soll, überlassen. CHEF rja-krug/katze/ah (Foto) (Video)