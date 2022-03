Die luxuriöse Uhr von fast 600 Tausend Pesos mit dem Alejandro Speitzer posierte mit Iker Casillas

Alejandro Speitzer begann seine Schauspielkarriere in sehr jungen Jahren bei Televisa, als er Seifenopern wie Rayito de Luz oder Amy, das Mädchen mit dem blauen Rucksack, herstellte. Im Laufe der Jahre ist seine Karriere jedoch auf ein solches Niveau gestiegen, dass er einen internationalen Sprung gemacht hat und sich derzeit mit große internationale Prominente.

Bei dieser Gelegenheit ging der Mexikaner als Botschafter der Marke Bvlgari nach Rom, Italien, und während der Feier des zehnten Jahrestages der Octo-Kollektion traf er renommierte Prominente wie den ehemaligen Fußballspieler Iker Casillas, Emily in Paris, Schauspieler Lucien Laviscount unter anderem.

Durch sein Instagram überraschte Speitzer seine Anhänger, nicht nur indem er mit einem spanischen Torhüter posierte, sondern sein luxuriöses Outfit ließ mehr als einen Internetnutzer mit offenem Mund zurück.

Der Mexikaner posierte mit Iker Casillas (Foto: Instagram @alejandrospeitzer)

In der Fotoserie des Protagonisten von Oscuro Deseo trägt er einen marineblauen Boss-Anzug, ein weißes Hemdhemd, Manolo Blahnik-Schuhe und schlichte Hosen.

Trotz der Eleganz des Ensembles war die Bvlgari-Uhr des Octo Finissimo Skeleton-Modells diejenige, die die Aufmerksamkeit völlig auf sich zog, da ihre Details mit architektonischer Eleganz den Alexander hervorhoben.

Es ist anzumerken, dass dieses Stück ungefähr 569 Tausend 607 Pesos kostet. Es handelt sich um eine limitierte Auflage, daher sind nur 180 auf Lager und es besteht aus schwarzer Keramik. Darüber hinaus hat es einen Durchmesser von 40 Millimetern und die Form des Gehäuses ist achteckig. Eines der Highlights dieser Uhr ist, dass sie die Sicht auf das Innenleben ermöglicht, bis zu 30 Meter wasserdicht ist und über durchbrochene Zähler mit rotem Umriss verfügt.

Die Uhr ist in limitierter Auflage erhältlich (Foto: Instagram @Bulgari)

Aber dort endete Speitzers Outfit nicht, da er mit anderen Accessoires posierte. In der gemeinsamen Publikation sehen Sie den Schauspieler mit einem Ring auch von Bvlgari des B.zero1-Modells, das 41 Tausend 100 Pesos kostet.

Dieses Juwel verfügt über zwei 18K Roségold-Bänder mit mattschwarzer Keramik und das Design ist vom römischen Kolosseum inspiriert. Es ist als Unisex-Stück klassifiziert, das Konventionen und Genres überschreiten soll.

Vor den Bildern brauchten die Benutzer nicht lange, um zu reagieren, und schickten dem Mexikaner alle Arten von Unterstützungsbotschaften.

Der Ring ist im Online-Shop erhältlich (Foto: Instagram @Bulgari)

„Wie barbarisch“, „wir können in Frieden sterben“, „wie schön“, „Ich liebe dich“ waren einige der Erwähnungen, die er erhielt.

Es sei daran erinnert, dass Alejandro Speitzer 2021 der Liste der schönsten Prominenten der Welt beigetreten ist. Der Schauspieler wurde mit Stars wie Harry Styles, Henry Cavil und Timothée Chalamet gleichgesetzt. In diesem Jahr war Speitzer der einzige mexikanische Vertreter in Die 100 schönsten Gesichter.

Die Spitze wurde vom TC Candler Magazine organisiert. Die Positionen werden laut öffentlicher Abstimmung vergeben, außerdem wurden Daten aus anderen Medien rekapituliert. Das Modell wurde ebenfalls auf Platz 79 gesetzt und besiegte Persönlichkeiten wie Cristiano Ronaldo, Zac Efron, Mario Casas und den Musiker Pablo Alborán.

Die Liste wurde über den YouTube-Kanal des Magazins enthüllt. Speitzer erwähnte nicht nur ihre Nummer in der berühmten Spitze, sondern fiel auch auf, wenn sie in früheren Ausgaben berücksichtigt worden waren. Speitzer trat zwei Jahre in Folge auf.

