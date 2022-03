Die Aussage von Francia Márquez, die den Zorn von César Gaviria und den Bruch mit dem Petrianismus hervorrief

Nachdem Francia Márquez sich als Vizepräsidentschaftsformel des Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro auf der Seite des Historischen Pakts ratifiziert hatte, verärgerten ihn die Worte, die er gegen den ehemaligen Präsidenten und Direktor der Liberalen Partei, César Gaviria, äußerte, und beschlossen, die Dialoge mit dem Historischer Pakt.

Worauf Gaviria mit einer Erklärung antwortete, wies er darauf hin, dass der Dialog mit dem Historischen Pakt „nicht durchführbar“ sei, und bezeichnete die Gespräche mit dieser linken und Mitte-Links-Plattform als „beendet“.

Darüber hinaus erklärte der ehemalige Präsident, dass „die Politik des Hasses, der Wut und der Gemeinheit nicht mit der Liberalen Partei zusammenpasst“ und dass „der Hauptgrund“ für sein Treffen mit Petro vor einigen Wochen darin bestand, „den Kandidaten darüber zu informieren, dass ich den Äußerungen einiger politischer Führer völlig nachteilig war dass der Kandidat Petro gestoppt werden musste“.

Schließlich fügte er hinzu: „Solange ich Präsident der Liberalen Partei bin, beende ich einige Gespräche, die ich mit diesem politischen Sektor führen wollte! Es tut mir sehr leid, dass der Historische Pakt glaubt, dass wir Kolumbianer seine Brandsprache feiern können. Er wünscht sich, dass unser Land nicht die Sprache und Haltung erwartet, die uns zu mehr Gewalt und völliger Konfrontation zwischen seinen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Kräften führen werden.“

Dies wurde von der Liberalen Partei in ihren Netzwerken geteilt. Foto: Twitter @PartidoLiberal





Die inneren Brüche im Historischen Pakt aufgrund des möglichen Beitritts des ehemaligen Präsidenten César Gaviria, heute Direktor der Liberalen Partei, wurden in der Debatte nachgewiesen, die vom Semana-Magazin und der Zeitung El Tiempo am vergangenen 8. März organisiert wurde, als die Vorkandidaten Gustavo Petro und Francia Márquez stellten sich mit dem Problem konfrontiert.

Während einer der Fragen wurden sie gefragt, ob es von Vorteil sei, sich mit dem Liberalismus zu verbünden, eine Situation, die Márquez, ein sozialer Führer und Kandidat für den Demokratischen Pole, vehement in Frage stellte.

„Ich denke, das Land hat die Korruption satt und will echte Veränderungen. Ein Pakt mit Gaviria bedeutet mehr dasselbe, weil er Teil derer ist, die das Land dazu gebracht haben, in der Krise, in der wir uns befinden, Hunger und Korruption zu leben „, sagte er und drängte seinerseits darauf, sich mit Minderheiten wie Frauen, Jugendlichen und der LGBTIQ+-Gemeinschaft zusammenzuschließen.

„Es gibt keine Möglichkeit, sich dort zu treffen, denn was ist ein Pakt mit Gaviria? spaltet das Land weiterhin in dem Glauben, dass es ihr Nachlass ist; zu glauben, dass das Land ihr Eigentum ist und dass sie dann das kolumbianische Volk dazu verurteilen müssen, unter den Bedingungen zu leben, unter denen wir leben „, kritisierte die Afro-Kandidatin, die betonte, dass sie zum Petrianismus gekommen sei, weil sie Veränderung für Kolumbien.

Darüber hinaus bekräftigte er seine ungestümen Positionen gegen César Gaviria, der die Nation zwischen 1990 und 1994 regierte. Darüber hinaus war er in mehrere der jüngsten Regierungen eingetaucht. Tatsächlich trat ihr Kollektiv der Bank der Regierung von Iván Duque bei, und ihre Unterstützung war transzendental für den heutigen Präsidenten, um Petro in der zweiten Präsidentschaftsrunde von 2018 zu besiegen.

„Einen Pakt mit denen zu schließen, die den Neoliberalismus in diesem Land vertieft haben, ist ein Fehler und ein Fehler. Eine andere Sache sind die liberalen Basen. Eine andere Sache ist die Liberale Partei. Eine andere Sache sind die Menschen, die Männer und Führer, die dort sind. Das repräsentiert Gaviria nicht. Ich bestehe darauf: Es ist ein Fehler, wenn das Land zustimmt, wer der Vater des Liberalismus war und mit wem sich die Korruption verschärft hat, was heute vielen Gemeinschaften nicht erlaubt, in Würde zu leben „, sagte Frankreich.

