Der Präsident von Panama wird am 22. April Kolumbien besuchen

Bogotá, 24 Mrz Der Präsident von Panama, Laurentino Cortizo, wird am 22. April Kolumbien besuchen, um mit seinem Amtskollegen Iván Duque verschiedene Fragen von bilateralem und regionalem Interesse zu besprechen, berichtete das Außenministerium am Donnerstag. Das Duque y Cortizo-Treffen werde in Monteria, der Hauptstadt des karibischen Departements von Córdoba, stattfinden, sagte die kolumbianische Vizepräsidentin und Außenministerin Marta Lucía Ramírez in einem Treffen mit ausländischen Korrespondenten, in dem sie in den fast fünf verbleibenden Monaten über die internationale Agenda des Landes sprach für die derzeitige Regierung. Laut Ramírez wurde Monteria als Veranstaltungsort für das Treffen ausgewählt, um die internationale Agenda der Regierung zu dezentralisieren und weil „Córdoba eine Abteilung in der Nähe von Panama mit Entwicklung von Landwirtschaft, Viehzucht und Tourismus ist“, die das Nachbarland interessiert. Die beiden Länder teilen sich eine Grenze von 266 Kilometern, vollständig im Dschungel, durch die täglich Hunderte von Migranten aus verschiedenen Teilen der Welt reisen, um Nordamerika zu erreichen, was zu einer Migrationskrise geführt hat, die die Kapazitäten der beiden Regierungen übersteigt. Cortizo, der am 1. Juli 2019 sein Amt antrat, besuchte Kolumbien am 13. November desselben Jahres zum ersten Mal. Trotz der Pandemie haben die beiden Regierungen Treffen abgehalten, um das Thema Migration zu erörtern. INTERNATIONALE AGENDA Der Vizepräsident und Kanzler sagte weiter, dass Präsident Duque in den nächsten zwei Monaten offizielle Besuche in Japan, Singapur und der Türkei machen werde und plant, am Gipfel der Amerikas teilzunehmen, der im Juni in Los Angeles (USA) stattfinden wird. In Bezug auf ihre internationale Agenda als Kanzlerin sagte Ramirez, sie werde nächste Woche nach Dubai reisen, um als Gast an zwei Foren und am 4. und 5. April am Global Diaspora Summit in Dublin teilzunehmen. Ramirez wird am 17. April in Bogotá auch den türkischen Außenminister Mevlut Cavusoglu und am 27. April den ehemaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon empfangen, der an der Internationalen Buchmesse von Bogotá (Filbo) teilnehmen wird. CHEF joc/ime/dmt