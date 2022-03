Der Platz, den er Aguero für die Weltmeisterschaft anbot, das Debüt der Jugend, die er zitierte, und sein Traum von der Auslosung: 13 Sätze von Scaloni vor Venezuela

Soccer Football - South American Qualifiers - Argentina training - Ezeiza, Buenos Aires, Argentina - March 23, 2022 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin Marcarian

Jeder Tag, der vergeht, ist einen Tag weniger auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Katar. Mit der Gewissheit, eines von 17 Teams zu sein, die ab dem 21. November im Nahen Osten spielen werden, wird die argentinische Mannschaft ihre letzten beiden Spiele für die Playoffs antreten. Diesen Freitag wird er Venezuela in La Bombonera empfangen und nächsten Dienstag wird er nach Guayaquil reisen, um sich Gustavo Alfaros Ecuador zu stellen.

Im Vorfeld des Spiels gegen Vinotinto, bei dem ein historischer argentinischer Trainer wie José Néstor Pekerman auf der Bank stehen wird, sprach Lionel Scaloni mit den Medien und verwies auf mehrere Themen. Zu den herausragendsten gehören die Rolle, die Sergio Agüero spielen möchte, wenn er der Delegation bei der Weltmeisterschaft beitritt, Messis Gegenwart, was wird Paulo Dybalas Chance auf dem Weg zur Weltmeisterschaft sein und die Entscheidung, mehrere Jugendspieler mit großer Projektion für die Zukunft des Nationalmannschaft.

DIE BESTEN STIMMEN VON LIONEL SCALONI

Bewaffnung des Teams mit den Abwesenheiten und der Anwesenheit von Messi: „In der Reihe der letzten Anrufe, sowohl mit Verletzungen als auch mit Strafen, können wir nicht die Liste haben, die wir möchten. Es muss auch gesagt werden, dass die Jungen immer reagieren. Leo geht es gut, er hat normal trainiert. Nach dem Prozess steht er zum Spielen zur Verfügung und hoffentlich wird er ein gutes Spiel haben.“

Armani, Überschrift: „Morgen spart Franco und dann bewerten wir, ob wir einem anderen guten Teamkollegen eine Chance geben können. Das ist uns klar. Warten wir, bis wir das Team aufgeben. Wir werden auf das heutige Training warten, um Ángel Di María y Correa zu sehen.“

Dybalas Ruf: „Ich habe mit ihm gesprochen, als wir die Vorliste gegeben haben, als er sich gerade erholt hat. Wir haben es technisch gesehen nicht besprochen. Es muss ihm gut gehen, in vollem Zustand sein. Wir tun ihm keinen Gefallen, ihn zu beschwören, wenn er nicht im Rhythmus ist. Es fehlt für die Weltmeisterschaft. Er muss in vollem Zustand sein. Deshalb ist es so wirkungsvoll, wenn ich weg bin. Es wird von allen geschätzt. Ansonsten bietet es Vorteile. Und die anderen haben dieses Plus, was er, als er kam, nicht konnte.“

Die mögliche WM-Liste: „Auf der Liste der 26 ist es umso besser, je früher wir wissen. Es würde eine gute Gelegenheit für Trainer eröffnen, daran arbeiten zu können.“

Agueros mögliche Rolle in Katar: „Sergio ist mehr als klar, dass er gut aufgenommen wird. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, welche Rolle es spielen kann. Nicht dass es so wird. Es wurde klar, was ich von ihm will, ich habe darüber gesprochen und ich möchte, dass er bei uns ist. Am Ende denke ich, dass er mit uns zur Weltmeisterschaft kommen wird. Es verdient Anerkennung, und wo immer es hingeht, wird es das Image des argentinischen Fußballs gut und mit einer klaren Rolle hinterlassen. Ich möchte, dass du bei deinen Teamkollegen bist. Lass ihn uns alles bringen, was bei der Weltmeisterschaft passieren könnte, in der Nähe der Spieler. Das Trainerteam hat Leute, die den Spielern nahe stehen, aber mit einer Person dieses Kalibers, die täglich und aus einer guten Quelle klarer ist, ist es für uns wichtig. Und als Bild denke ich nicht, dass es besser ist.“

Sein Wiedersehen mit Pekerman: „Es ist ein bisschen seltsam, dass ich mich ihm stellen muss und weiß, was er für mich und die Jungs, die mit diesem Jugendprozess im Trainerstab sind, repräsentiert hat. Wir versuchen jetzt dasselbe zu tun, mit den Ältesten und den Jugendlichen. Wir werden auf ewig dankbar sein, über den Fußball hinaus, draußen. Es ist mir eine Freude, dir gegenüber zu stehen. Ich umarme ihn. Es war eine Ära, sowohl bei Jugendlichen als auch bei älteren Menschen, und heute versuchen wir dasselbe zu tun. Lass es keinen Unterschied machen, einen Spieler aus der U17 oder dem Major zu behandeln.“

Warum er beschloss, mehrere Jugendliche zu zitieren: „Diese Jungs, egal wie viel sie mit der Nationalmannschaft spielen, sind nicht daran gehindert, mit uns zu spielen. Es gibt hier keine sinnvolle Blockierung. Wir wollen, dass sie mit der U20 trainieren, mit der höchsten, und zum nächsten Anruf werden sie folgen. Aber solange sie nicht volljährig sind, können sie nicht geblockt werden. Das ist nicht die Idee. Sie sind Leute, von denen wir glauben, dass sie uns einen Qualitätssprung verschaffen können. Die Entscheidung liegt bei ihnen, auch wenn sie morgen für eine Minute spielen. Aufgrund ihrer Bedingungen können wir nicht wegschauen und müssen die Tatsache nutzen, dass sie in der Nationalmannschaft spielen können. Wir sind sehr zufrieden damit, wie sie bereitgestellt wurden. Unsere Idee ist, dass sie wissen, wie die Atmosphäre der Nationalmannschaft aussieht.“

Scaloni während des Trainings der argentinischen Nationalmannschaft (Reuters/Agustin Marcarian)

Die Chance, Mitte des Jahres in Europa zu trainieren: „Unsere Idee ist, dass wir, sobald die Ligen fertig sind, sechs, sieben Tage Training absolvieren und sehen können, mit welchem anderen Rivalen wir spielen können. Es sollte auch bedacht werden, dass die Jungen aus einer sehr langen Saison kommen. Damit muss man spielen, trainieren und den Urlaub der Jungs machen. Es ist sinnlos, sie 25 Tage lang konzentrieren zu lassen. Damit spielen wir.“

Was erwarten Sie von der Auslosung der Weltmeisterschaft: „Im Trainerstab gibt es eines, das ein Programm hat und das Sie verändert. Es ist unmöglich, dass am Ende der Auslosung „Das ist gut“ steht. Wir müssen darauf warten, dass es passiert. Es zu spielen ist ein einzigartiger Anlass. Wichtig ist, dass wir gut ankommen und wissen, was wir wollen. Ich hoffe, wir kommen direkt ins Achtelfinale (lacht)“.

Die Abwesenheit von Lautaro Martínez: „Lautaros Statistik ist normal, dass er es ist, weil er unser 9 ist. Was die Tore angeht, geht es der Mannschaft gut. Was den Ersatz betrifft, wissen wir, dass wir verschiedene Optionen haben. Je nachdem, was wir in jedem Spiel wollen. Darüber machen wir uns keine Sorgen. Denken Sie darüber nach, was passieren könnte, wenn sie es nicht sind... so sind wir auch gut mit den Ersatzteilen. Morgen haben andere die Möglichkeit zu zeigen, dass es dem Team gut geht.“

Wie geht es Messi nach der PSG-Eliminierung: „Er fühlt sich wohl, er ist okay. Lass ihn die Gruppe assimilieren, die noch eine ist. Was die Situation ihrer Mannschaft angeht, denke ich, dass PSG gut gespielt hat und das Spiel dominiert hat. Er wurde aus der Champions League ausgelassen, er spielte nicht schlecht, aber in diesem Stadion gibt es Zeiten, in denen eine Sache ausreicht, damit sich alles ändern kann. Ich denke, die Situation betrifft ihn nicht und morgen hat er die Möglichkeit, sich am besten von Argentinien zu verabschieden, in der Hoffnung, dass die Zukunft besser wird.“

Im Juni gegen Italien spielen: „Es ist ein guter Test. Es ist eines der besten Teams, das jetzt einen schwierigen Stopp einlegt. Dennoch ist es eines der besten der Welt. Es ist sehr wichtig für uns, nicht zu beurteilen, wo wir sind, sondern dass wir konkurrieren. Für uns ist es anregend. Wir analysieren bereits, wie sie spielen, und wissen, dass dies ein guter Test ist.“

Zusammenfassung ihres Prozesses in Argentinien: „Die Idee war, dass Spieler der Nationalmannschaft beitreten. Lassen Sie alle das Gefühl haben zu wissen, was sie in der Nationalmannschaft spielen können. Danach mag die Liste zu kurz kommen, aber sie glauben, dass sie in den ersten sechs Monaten sein könnten. Dann kam die Copa América 2019, bei der wir meiner Meinung nach eine gute Meisterschaft hatten, und dann änderte sich die Art und Weise, wie wir gespielt haben: Zuerst waren wir vertikaler, aber heute spielt die Mannschaft genauso. Das Verdienst ist, dass man weiß, mit welchen Spielern die Nationalmannschaft am besten gespielt hat. Heute weiß jeder, was die Nationalmannschaft spielt. Es gibt nicht mehr viele Medaillen, die wir an uns hängen können.“

LESEN SIE WEITER: