Caracas, 23 Mrz Die venezolanische NGO Social Watch versicherte am Mittwoch, dass die Teilnahme von Beamten der Bolivarischen Nationalen Streitkräfte (FANB) an den Machtfällen in ihrem Land eine „Katastrophe“ bedeutet und ein Versagen der Kontrolle des Staates in den letzten 20 Jahren darstellt Jahre. „Diese 20 Jahre der ersten zwei Jahrzehnte des einundzwanzigsten Jahrhunderts sind ein klarer Beweis dafür, dass das Militär den Staat nicht kontrolliert und aktiv an der nationalen Entwicklung beteiligt ist, wie in Artikel 328 der Verfassung festgelegt“, sagte die Organisation in einer Pressemitteilung, in der sie präsentierte ihren Bericht über die FANB und ihre Beteiligung an der Politik. Die NGO erklärte, dass das venezolanische Militär an der Macht „eine „Katastrophe“ bedeutet und die Gesellschaft dem „Martyrium“ unterworfen habe. In diesem Zusammenhang erklärte er, dass ein Teil der humanitären und politischen Katastrophe, die Venezuela durchmacht, ihren Ursprung in der Anwendung von Artikel 328 der Verfassung hat „(der) einerseits das Militär aktiv in die nationale Entwicklung einbezieht (...) und andererseits beseitigt die parlamentarische Genehmigung militärischer Beförderungen, die vom Willen des Präsidenten abhängig wurden.“ Auf der anderen Seite erklärte Social Watch, dass es in einem politischen Übergangsszenario in Venezuela „wichtig“ sei, die „umfassende Neuzusammensetzung der militärischen Institution gleichzeitig mit der Neuzusammensetzung anderer für das Land lebenswichtiger Sektoren wie Gesundheit, Bildung und De- Verstaatlichung der Wirtschaft.“ Er stellte fest, dass bei der Suche nach einer Option für die venezolanische Krise „Besorgnis und Besorgnis zum Ausdruck gebracht wird, dass das Militär Teil einer friedlichen Verhandlungslösung sein wird“. Er prangerte jedoch an, dass es „fast 130 Militärgefangene aus politischen Gründen und massiven Überläufer in Venezuela“ gebe, was „jede Art von Annäherung oder spezifischen Verhandlungen zwischen dem Militär oder einem Teil von ihnen mit der Opposition unmöglich macht“. CHEF csm/gcs/cfa