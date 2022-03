Der Krieg lässt die Prognose des globalen Wirtschaftswachstums 2022 um einen Punkt fallen

Genf, 24 Mrz Die UN senkte heute ihre Prognose für das globale Wirtschaftswachstum für 2022 um einen Punkt von 3,6 Prozent, die sie vor sechs Monaten berechnet hatte, auf 2,6 Prozent, als Folge der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die bereits im starken Anstieg der Lebensmittel- und Kraftstoffpreise auf sichtbar sind der Weltmarkt. Diese Verringerung der Aussichten würde bedeuten, dass die Weltwirtschaft weniger als halb so stark wachsen würde wie im letzten Jahr, als das globale BIP um 5,5 Prozent stieg, so der heute von der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) veröffentlichte Bericht. „Die globalen Wirtschaftsaussichten verschlechtern sich rapide“, sagte UNCTAD-Generalsekretärin Rebeca Grynspan, die voraussagte, dass die Entwicklungsländer „die Hauptlast“ dieser Verlangsamung tragen werden. CHEF abc/ch