Das Golfkartell traf Männer, die Langwaffen auf den US-Hubschrauber richteten und fielen

Die mexikanischen Behörden nahmen die Probanden fest, die Langwaffen auf einen Hubschrauber richteten, der die Polizei der Vereinigten Staaten im Gebiet des Rio Grande Valley an der Grenze zwischen den beiden Ländern beförderte. Nachdem die uniformierten Männer die Anwesenheit der bewaffneten Probanden in einem Fahrzeug erkannt hatten, baten sie die mexikanischen Behörden um Hilfe, die eine Operation durchführten, um die Auftragsmörder zu finden.

Polizeibeamte des Ministeriums für öffentliche Sicherheit in Starr County, Texas, berichteten: „Sie haben die mexikanische Regierung um Hilfe gebeten. Sie haben ein Versteck mit mehr mutmaßlichen Mitgliedern des Kartells gefunden „, als es Mitgliedern des Verteidigungsministeriums in Tamaulipas gelang, den Aufenthaltsort der mutmaßlichen Kriminellen herauszufinden.

Laut lokalen Medienberichten stießen Elemente der mexikanischen Armee mit den Auftragsmördern zusammen, nachdem sie ihren Aufenthaltsort herausgefunden hatten, was zur Ermordung von fünf Mitgliedern einer kriminellen Zelle des Golfkartells führte. Vier Probanden wurden im Besitz eines Autos und vier Langwaffen festgenommen, die dem Generalstaatsanwalt der Republik (FGR) zur Verfügung gestellt wurden.

Am vergangenen Mittwoch, dem 21. März, teilte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, über seinen Twitter-Account audiovisuelles Material mit, das vom texanischen Polizeihubschrauber erfasst wurde, was die Personen bei kriminellen Operationen überrascht hätte, so dass die Auftragsmörder zielten und angeblich Waffen auf das Luftfahrzeug abfeuerten; keine Verletzten Uniformen wurden gemeldet.

Nachdem sie ihre Waffen auf die Polizei gerichtet hatten, sprachen die Auftragsmörder miteinander und flohen in Richtung einer Stadt auf der mexikanischen Seite der Grenze, in der nationales Personal der öffentlichen Sicherheit versuchte, die Untertanen zu finden, aber sie fanden nur mehrere leere Häuser.

Anschließend kamen die Elemente der Armee am Ort des Vorfalls an und leiteten einen Sicherheitsmechanismus ein, der zur Konfrontation und anschließenden Verhaftung der vier Subjekte führte, die den zuständigen Behörden übergeben wurden.

Zuvor meldeten Agenten der Grenzpatrouille für taktische Operationen einen bewaffneten Angriff in demselben Gebiet, in dem bewaffnete Männer auf den Hubschrauber zielten. Die uniformierten Männer reagierten auf die gleiche Weise von der US-Seite nach Mexiko, aber auf beiden Seiten wurden keine Verletzungen gemeldet.

Angesichts der Welle der Gewalt und des Verschwindens in Tamaulipas gab das US-Außenministerium (DoS) seinen Bürgern eine Reisewarnung aus, um sie daran zu hindern, zu diesem Grenzziel zu gelangen. Darüber hinaus genehmigte es die Abreise seines Personals des Konsulats, das nicht im Notfall tätig ist.

In einer Erklärung wies die Behörde darauf hin, dass das Konsulat in der Stadt Nuevo Laredo aufgrund von Straftaten und Entführungen seine Dienste nicht anbieten konnte.

Aus diesem Grund forderten sie amerikanische Arbeiter und Familienmitglieder, die Unterstützung benötigen, um die Stadt zu verlassen, lokale Nachrichten und Ankündigungen zu überwachen. Sie empfehlen auch, dass jede Übertragung tagsüber erfolgt.

„Aktivitäten des organisierten Verbrechens, zu denen Schießereien, Morde, bewaffnete Raubüberfälle, Autoentführungen, Entführungen, Verschwindenlassen, Erpressung und sexuelle Übergriffe gehören, sind entlang der Nordgrenze und in Victoria City üblich“, berichtete das Konsulat.

Die in Tamaulipas verzeichneten gewalttätigen Ereignisse sind das Ergebnis der Gefangennahme von Juan Gerardo Treviño Chavez, El Huevo, einem der obersten Kommandeure des Golfkartells, das Mitte März von Sicherheitskräften des Bundes gefangen genommen wurde.

