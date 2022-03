Chinesischer Außenminister besucht Afghanistan, um Taliban-Beamte zu treffen

Kabul, 24 Mrz Der chinesische Außenminister Wang Yi traf am Donnerstag nach Afghanistan ein, um hochrangige Beamte der Taliban-Übergangsregierung zu treffen, nachdem er Pakistan durchquert hatte und einen Tag, nachdem die Fundamentalisten die Schließung der weiterführenden Schulen aufrechterhalten hatten. „Chinas Außenminister kam in Kabul an, wo er sich mit seinem afghanischen Amtskollegen Amir Khan Muttaqi treffen wird“, sagte der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums der Taliban-Interimsregierung, Hafiz Zia Ahmad, gegenüber Efe. Ein Mitglied des Büros des amtierenden Premierministers der Taliban Ahmadullah Muttaqi fügte auf Twitter hinzu, dass der chinesische Außenminister und seine Delegation in den Präsidentenpalast in Kabul gingen. Der unangekündigte Besuch des chinesischen Außenministers erfolgt einen Tag nach seiner Teilnahme am Rat der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Pakistan als besonderer Gast. Wang versicherte nach einem Treffen mit hochrangigen pakistanischen Beamten, dass beide Länder die Koordinierung der Bemühungen in regionalen und internationalen Angelegenheiten, einschließlich Afghanistan, intensivieren werden. Die Taliban, deren Übergangsregierung nicht die lang erwartete Anerkennung der internationalen Gemeinschaft erreicht hat, haben sich auf China verlassen, um die schwere humanitäre und wirtschaftliche Krise im asiatischen Land zu lindern. Diese Situation in Afghanistan hat sich seit ihrer Machtübernahme im vergangenen August verschlechtert, was auf die Blockade ausländischer Gelder nach dem Sturz der vorherigen Regierung und internationaler Hilfe zurückzuführen ist. Wang und Muttaqi trafen sich letzten Oktober in Doha, wo beide Länder sich bereit erklärten, die Beziehungen zu stärken, sowie Ankündigungen der wirtschaftlichen Unterstützung. China und Afghanistan haben im Laufe der Jahre gemeinsame Interessen in Fragen der öffentlichen Dienstleistungen und des Bergbausektors. In den letzten zwei Jahrzehnten unterzeichneten chinesische Unternehmen mehrere Verträge für die Schaffung von Wirtschafts- und Entwicklungsprojekten in Afghanistan, und fast keiner wurde aufgrund der Instabilität des Landes und der mangelnden Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen abgeschlossen.