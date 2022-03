China erkennt 2010 neue lokale Fälle von Covid-19

Peking (China), 24 Mrz Die Nationale Gesundheitskommission von China gab heute den Nachweis von 2.054 neuen positiven Ergebnissen für das SARS-CoV-2-Coronavirus an diesem Mittwoch, 2010 für lokale Ansteckung und den Rest, importiert, bekannt. Die Orte mit den höchsten Infektionsraten waren Jilin (Nordosten, 1.810), Fujian (Südosten, 69), Tianjin (Nordosten, 29) und Shandong (Osten, 16). Die Gesundheitsbehörden meldeten heute auch die Erkennung von 2.829 asymptomatischen Fällen, 2.722 für lokale Ansteckung, obwohl Peking sie nicht als bestätigte Fälle zählt, es sei denn, sie zeigen Symptome. Er hob die Anzahl der asymptomatischen Patienten hervor, die in Shanghai (Osten, 979) entdeckt wurden, einer Stadt, die teilweise Sperrungen ausgesetzt ist, um mit einem erneuten Ausbruch fertig zu werden. Die Gesamtzahl der beobachteten Infektionen beträgt 24.062, von denen 1.498 aus anderen Gebieten stammen. China, das eine strenge „Null-Toleranz“ -Politik gegenüber dem neuen Coronavirus verfolgt, erlebt eine Welle von Ausbrüchen, die auf die Omicron-Variante zurückzuführen sind und eine Rekordzahl von Infektionen verursacht, die seit Beginn der Pandemie im ersten Halbjahr 2020 nicht mehr beobachtet wurden. Die National Health Commission gab außerdem bekannt, dass bis zur letzten Mitternacht vor Ort (16.00 GMT am Mittwoch) 904 Patienten nach erfolgreicher Überwindung von Covid entlassen wurden. Die Gesamtzahl der aktiven Infizierten auf dem chinesischen Festland beträgt 26.253, von denen fünfzig schwerwiegend sind. Laut den Berichten der Institution waren seit Beginn der Pandemie 139.285 Menschen im Land infiziert, darunter 108.394 konnten heilen und 4.638 starben. Bis heute wurden mehr als 2,1 Millionen enge Kontakte zu infizierten Personen durch medizinische Nachsorge überwacht, von denen 367.261 weiterhin beobachtet werden. CHEF ya/msp