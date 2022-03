Chimy Ávila: „Wenn Spanien mich anruft, sage ich ja“

Pamplona, 24 Mrz Der argentinische Spieler aus Osasuna Chimy Ávila hat in einem Sportprogramm seines Landes seine Bereitschaft gezeigt, mit der spanischen Nationalmannschaft zu spielen, falls die Nationalmannschaft ihm diese Gelegenheit bot. „Ich habe argentinisches Blut, aber oft denkt mein Kopf darüber nach, was ich falsch mache oder was passiert, dass ich keine Gelegenheit habe“, sagte er in einem Interview mit dem argentinischen Sender TNT Sports. Der rote Stürmer versteckte sich nicht und gab Folgendes in Bezug auf die von Luis Enrique geführte Mannschaft zu: „Ich habe die Dokumente, um Spanien zu vertreten, und wenn sie mich beide (Nationalmannschaften) zusammen rufen, wäre es schwierig, sich zu entscheiden. Aber wenn sie mich aus Spanien anrufen, würde ich ja sagen, ich bezweifle es nicht.“ Dies ist nicht das erste Mal, dass er seine Zuneigung für das Land zeigt, in dem er spielt. In einem Interview mit Efe Mitte Februar betonte er seine Bereitschaft zu dem, was er gestern bestätigt hat. Die Weltmeisterschaft findet im nächsten Winter statt und der Stürmer von Osasuna macht eine gute Formzeit durch. „Wir wissen, was Messi repräsentiert und heute ändert sich das Spielen gegen Barcelona sehr, ohne dass er sich sehr verändert. La Liga vermisst ihn sehr „, sagte Chimy, als er nach dem Abgang des argentinischen Stars und des aktuellen PSG-Spielers gefragt wurde. Zusätzlich zu sportlichen Problemen schüttelte der „Comandante“ während seiner Live-Zeit nicht den Puls, wenn es darum ging, über persönlichere Themen zu plaudern, mit denen er den Medien mehr als einmal Schlagzeilen gegeben hat. Der Rosarino erzählte eine harte Anekdote: „Ich habe in meiner Nachbarschaft gespielt und gesehen, wie Leute vor mir für eine Strafe erschossen wurden oder weil sie Dinge nicht bezahlen wollten, wenn sie verloren haben.“ In Bezug auf seine ehemaligen Freunde bemerkte Avila folgendes Zeugnis: „Ich habe zwei oder drei der zwanzig Freunde, die wir waren, diejenigen, denen ihre Freiheit nicht entzogen wurde. Andere, wenn ich nach Argentinien gehe, besuche ich sie auf einem Friedhof, weil es die Realität der armen Viertel und der Menschen ist, die in diesen Umgebungen aufwachsen.“ Er hatte Zeit, sich mit seinem Bruder und aktuellen Boca Juniors-Fußballer Gastón Ávila an eine merkwürdige Geschichte zu erinnern: „Wir sind in der Nachbarschaft aufgewachsen. Sobald wir ein Finale gespielt hatten, war sein Team gegen meins und als wir uns gegenüberstanden, wollte ich ihn einsperren und er ging mit allem und warf mich in einen Graben. Beim nächsten Stück habe ich ihn mit einer Ananas geschlagen und ihn ohnmächtig gemacht. Ich hatte Angst, ich fing an zu weinen und dann war es ein Seelenfrieden, als er aufwachte und ich ihn umarmte.“ „Aber nach diesem Tag, dem 24. Dezember, der Weihnachtsnacht, sagte ich meiner Familie, dass ich nie wieder gegen meinen Bruder spielen würde“, fügte der Huesca-Ex hinzu und sagte: „Ich denke, ich bin ein sehr guter Mensch, aber wenn ich das Feld betritt, kenne ich mich selbst nicht.“ „Ich sage den Kindern immer, dass ich auf dem Spielfeld mit jemandem kämpfe, aber ich werde ihn verteidigen. Ich sage ihnen auch, sie sollen den Ball verteidigen, der meinen Töchtern Nahrung geben kann „, sagte er darüber, wie jedes Spiel gespielt wird.